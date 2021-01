Plusbus voor ouderen in Emmerhout stopt ermee

De PlusBus in Emmerhout gaat ermee stoppen. De stichting kan het hoofd niet meer boven water houden sinds het uitbreken van de coronacrisis. In augustus vorig jaar had de bus al extra maatregelen genomen rondom corona om meer passagiers te kunnen vervoeren.

De bus rijdt sinds 2019 en is bedoeld om ouderen in Emmerhout meer vrijheden terug te geven. Mensen die slecht ter been zijn kunnen met die bus bijvoorbeeld boodschappen doen of op bezoek gaan bij vrienden.

Sinds maart van vorig jaar staat de bus noodgedwongen stil. "De kosten lopen wel door, terwijl er geen inkomsten tegenover stonden", aldus Wytse Bouma van Stichting PlusBus Emmerhout. "Het bestuur heeft nu verzocht aan het Nationaal Ouderenfonds om het leasen van de bus per 1 februari stop te zetten."

Hoop op aanloopproblemen

In augustus gaf de voorzitter van de stichting nog aan dat het ging om aanloopproblemen. "De Plusbus rijdt in veel gemeenten en ook daar was het begin vaak lastig. Wij werken hard om de boel aan de loop te krijgen. Ik denk dat mensen schromen om er gebruik van te maken", aldus Wytse Bouma.

Het perspectief biedt op dit moment te weinig hoop om ermee door te gaan. "We kunnen niet wachten totdat iedereen is gevaccineerd. Daarom trekken we nu de stekker eruit."

