Militair eerbetoon voor een van de laatste Molukse KNIL-militairen

Eiromkui was een van de laatste Molukse oud-KNIL-militairen in Nederland. Er zijn nu nog zo'n tien Molukse KNIL-veteranen in leven.

Eerbetoon

Bewoners van de Molukse wijk in Hoogeveen hingen vanochtend de vlag halfstok. Daarnaast stonden veel bewoners bij hun voordeur, om zo hun laatste eer te bewijzen.

"Dit was een van zijn laatste wensen, dat hij militaire elementen in zijn afscheid zou krijgen", zegt Leo Reawaruw van actiegroep Maluku4Maluku. "Voor hem, zijn vrouw en andere nabestaanden is dit een grote eer."

Militaire onderscheidingen

Een paar jaar geleden kreeg Eiromkui samen met andere veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger nog zijn militaire onderscheidingen. Dat gebeurde tientallen jaren na dato.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Voor de Molukse gemeenschap was dat toen een belangrijke stap. Veel voormalig KNIL-militairen voelden zich namelijk afgedankt na hun diensten voor Nederland, het land waar zij loyaal aan waren. Voor Eiromkui betekenden de onderscheidingen veel. "Hij heeft ze met veel dankbaarheid en eer aangenomen", zegt Reawaruw.

Eerherstel

Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, kwamen de KNIL'ers in 1951 op dienstbevel naar Nederland. Dat is dit jaar 70 jaar geleden. Het was de bedoeling dat de Molukkers tijdelijk in Nederland zouden wonen. Dat tijdelijke verblijf werd een permanent verblijf. Veel van hen woonden toen in woonoorden, zoals Kamp Schattenberg. KNIL-militairen raakten hun baan kwijt, kregen geen soldij meer en later ook geen pensioen.

Leo Reawaruw zet zich met Maluku4Maluku in voor eerherstel en herstelbetaling voor de Molukse KNIL'ers. Afgelopen oktober werd een belangrijke stap naar compensatie gezet. Toen werd een zogeheten intentieverklaring ondertekend door het Veteraneninstituut en Maluku4Maluku.

Lees ook: