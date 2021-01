'Milieupolitie tegen overlast in de natuur zou welkom zijn'

Dat vindt boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer, die steeds meer negatieve geluiden hoort van natuurboa's en medeboswachters. Meer mensen trekken sinds het begin van de coronacrisis de natuur in, maar veel mensen houden zich niet aan de regels in de natuurgebieden. Boa's die daar iets van zeggen of een bekeuring uitdelen, krijgen een grote mond.

Meer handhaving

Boswachters en andere boa's van Staatsbosbeheer mogen mensen een boete geven als ze zich niet aan de regels houden. De meest voorkomende overtredingen zijn het niet aanlijnen van honden, afval laten slingeren en afwijken van de paden. De boa's moeten volgens Van Son veel vaker handhaven dan voorheen en krijgen daar bovendien agressie voor terug.

"Niemand vindt het leuk om aangesproken te worden op zijn of haar gedrag, maar de boa's vinden het ook helemaal niet leuk om bekeuringen uit te delen. Als mensen zich gewoon aan de regels houden, hoeft dat ook helemaal niet", zegt Van Son.

De druk op de boa's is inmiddels enorm. Met name ook omdat er in heel Drenthe maar zes boa's rondlopen in de natuur, die niet allemaal fulltime werken. Met het grote aantal natuurgebieden dat Drenthe rijk is, is het een onmogelijke taak om alle regels overal te handhaven. Hulp van de politie is erg welkom, zegt Van Son. "De bereden politie surveilleert wel vaker, dat is prettig. De agenten weten vaak heel veel van verkeersboetes en dergelijke overtredingen, maar ze hebben minder inzicht in wat er in de natuur allemaal mag en niet mag."

'Er is interesse'

De oplossing zou volgens Van Son een milieupolitie kunnen zijn, die gespecialiseerd is in de wetten en regels van de natuur. Er bestaat al een milieupolitie, maar die houdt zich meer bezig met bijvoorbeeld illegale dumpingen of illegale afvaltransport. Niet alleen in de natuur, maar ook in de stad. En ze zijn dus niet bezig met het beboeten van regelovertreders in natuurgebieden.

Van Son werkt regelmatig samen met politieagenten en proeft dat er interesse is om in de natuur aan de slag te gaan. "Er zijn agenten die het prachtig werk vinden en de natuur wel in zouden willen. Veel agenten staan nu met de handen in het haar als ze een overtreder tegenkomen."

Lees ook: