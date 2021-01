Korfbalvereniging in Roden breidt uit tijdens coronacrisis

"Ja het is een forse investering, maar het is mooi dat we dat nu kunnen oppakken", aldus voorzitter Jacco Thijen.

Groei

De vereniging van Thijen is het afgelopen jaar gegroeid van 170 naar 200 leden. "We hebben in december het 200e lid verwelkomd. Dus dat is mooi voor de ontwikkeling van de club", vertelt een trotse voorzitter. De stijging in het aantal leden zit hem vooral bij de jeugd.

"Met name de jongste jeugd, dus dat zijn bij ons de kangoeroes", vertelt Thijen. En volgens hem blijft het aantal leden de komende tijd ook nog wel doorgroeien. Ondanks corona is hij niet verrast door die stijging: "Ik denk dat het komt omdat we heel veel enthousiaste trainers hebben die heel betrokken zijn. Bovendien hebben kinderen een uitlaatklep nodig, dat merk je wel in deze coronatijd. Dus dan zie je dat het ledenaantal groeit."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Meer leden betekent ook dat er meer ruimte en betere voorzieningen nodig zijn. De club flink aan het verbouwen om ook voor de nieuwe leden weer goed voor de dag te komen. "We zijn volop bezig in alle kleedkamers, die worden gemoderniseerd. En dit voorjaar hopen we dat het nieuwe kunstgrasveld volledig is aangelegd", vertelt de voorzitter.

Thijen hoopt - net als veel andere sportliefhebbers - dat er snel weer volle bak gesport kan worden door iedereen. Tot die tijd blijft het behelpen: "We kijken nu vooral naar wat er wel kan binnen de regels en richtlijnen. Dat proberen we maximaal te faciliteren. Daar heeft de jeugd ook behoefte aan, die wil graag sporten en naar buiten."