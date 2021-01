Bevrijdingsfestival Drenthe gaat door in aangepaste vorm

Voorzitter Gerrit Boes van Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe is er helder over. "Weer niets doen, dat bleek voor ons geen optie. We moeten dit jaar toch de bevrijding vieren. Omdat plan A nu toch weer niet kan doorgaan, net zoals vorig jaar op het laatste moment, kiezen we voor plan B. Dat is dus niet met een groot festival waar duizenden mensen op afkomen, maar gewoon opgedeeld in tien kleinere evenementjes."

In hoeverre toch groot evenement?

Dat de twaalf Drentse burgemeesters gisteren het besluit namen dat er tot 1 juni geen grote evenementen in de provincie worden toegestaan, zal het alternatieve Bevrijdingsfestival niet meteen in de wielen rijden, zo verwacht Boes. "Vraag is nog even wat de burgemeesters dan precies onder 'groot evenement' scharen, maar in DNK kunnen hooguit 300 mensen naar de live muziekoptredens in de grote theaterzaal komen. Als dat er uiteindelijk toch te veel zijn, dan passen we dat aan. Maar al onze andere activiteiten op die dag zijn kleinschalig, verspreid door de stad en ook verder de regio in. Dus zeker coronaproof."

10cc en Ilse de Lange

In DNK is er live muziek vanaf twaalf uur 's middags tot middernacht. Op het programma staan bands die vorig jaar bij de viering van 75 jaar bevrijding ook al zouden optreden. De vermaarde Engelse popband 10cc komt en slotact is Ilse de Lange. Ook het Noordpoolorkest treedt op. "RTV Drenthe zendt de muziekoptredens rechtstreeks op tv uit, dus heel Drenthe kan dit jaar op die manier bij het Bevrijdingsfestival zijn. Al kan er maar beperkt publiek echt live bij zijn."

Vrachtwagen met nieuw talent

En er is nog een rondreizend muziekcircus. Was er bij de Baggelhuizerplas altijd de 'Sena-Stage', de plek voor aanstormend talent, komt er dit jaar een open vrachtwagen waar de opkomende artiesten op spelen. "We willen die op verschillende plekken in de stad neerzetten, maar er ook verder mee de provincie intrekken, zodat ze her en der in Drenthe spelen."

Het bevrijdingsvuur was vorig jaar het enige wat doorging in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Het bevrijdingsvuur wordt net als vorig jaar ontstoken op de Kop van de Vaart. Verder komt er in de Vaart een 'Wall of Water', waarop teksten en afbeeldingen worden geprojecteerd, net als op gebouwen. Bovendien is er een bevrijdingslunch in de Gouverneurstuin. Op de Brink voor het Drents Museum kun je een virtuele tour maken door het Anne Frank Huis en er zijn militaire voertuigen op pad. "We proberen op deze manier toch stil te staan bij de bijzondere betekenis van Bevrijdingsdag, zonder dat er sprake is van een groot evenement."

Op- of afschalen

Mocht door corona het programma toch weer afgeschaald moeten worden, dan kan dat volgens voorzitter Boes. "We zijn er flexibel in. Dat het reguliere festival niet kan doorgaan, is al een tijd duidelijk. Daarom waren we al sinds september bezig met de voorbereidingen voor plan B, maar of ons Bevrijdingsfestival er op 5 mei ook echt zo uit zal komen te zien, dat is nog de vraag. Het kan zomaar zijn dat het straks allemaal meevalt met het coronavirus we zelfs kunnen opschalen."

Voor het programma gaat de organisatie uit van 200.000 euro aan kosten. Naast een bijdrage van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, komt er 40.000 euro van de provincie en 30.000 euro van de gemeente Assen. Ook zijn er nog kleinere bijdrages van een paar andere gemeenten. "De rest moeten we bij elkaar zien te sprokkelen via sponsoren. Normaal gesproken krijgen we natuurlijk geld voor het verpachten van de horeca bij de Baggelhuizerplas. Hoe we dat dit jaar gaan opvangen, moeten we nog bekijken. Zeker is in elk geval dat we Bevrijdingsdag in Drenthe gaan vieren, de vraag is alleen nog hoe precies", besluit Gerrit Boes.

