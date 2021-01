Deels Drentse Otterfilm gaat mogelijk internationaal

Omdat het zo'n fascinerend dier is, dat de moeite waard is om beter te leren kennen, maakte Hilco Jansma een natuurfilm.

Internationaal

Jansma is nu bezig om een internationale versie van de film te maken, zodat 'ie ook in het buitenland bewonderd kan worden. Er is zelfs al interesse voor de natuurfilm vanuit een internationaal natuurfilmfestival.

In de film 'De otter. Een legende keert terug' zien we otters in Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland. Jansma werkte drie jaar lang fulltime aan de film. "Het is zo moeilijk om een otter in de natuur te zien, met een film kan ik het grote publiek laten zien hoe mooi het dier is", zegt de Groninger bioloog en natuurfilmer.

De otter was uitgestorven in Nederland. In 2002 is de otter geherintroduceerd, met succes. Jansma: "Als een otter ergens kan leven, dan gaat het daar goed met de natuur. Want een otter heeft schoon water nodig, genoeg vis, niet al te veel verstoring en beschutting. Daarom wordt de otter ook wel een 'zoetwaterambassadeur' genoemd." Dat het goed met de otter gaat, ziet hij als een beloning voor alle inzet ter bescherming van deze marterachtige.

In Drenthe filmde Hilco Jansma onder- en boven water in de Onlanden en in het Drentsche Aa-gebied. Daarbij kreeg hij hulp van onder anderen boswachters. Hij plaatste cameravallen, die ook bevers vastlegden. "Als ze in het water liggen lijken een bever en een otter wel wat op elkaar. Maar het zijn twee totaal verschillende dieren. De bever is meer een bulldozer, de otter is een stuk slanker en eleganter."