Gemeente Noordenveld beschuldigd van doofpotaffaire bij burenruzie hoveniersbedrijf Peize

Ruim tien jaar woont Eildert van Wieren naast hoveniersbedrijf De Boer in Peize. In de laatste jaren is het bedrijf volgens hem zo fors gegroeid dat hij steeds meer overlast ervaart. Maar mag het bedrijf er überhaupt wel zitten? Volgens Van Wieren heeft de gemeente aangegeven dat het officieel niet mag.

Toch heeft de eigenaar in 2011 toestemming gekregen voor het bouwen van een kapschuur en zou er mondeling toestemming zijn gegeven voor het starten van een bedrijf. Van Wieren verdenkt de gemeente Noordenveld van een doofpotaffaire.

Bedrogen

"Laat een ding duidelijk zijn, ik heb absoluut niets tegen mijn buurman. Ik ben voor een fijne sfeer in het dorp, maar ik voel me op dit moment bedrogen", benadrukt Van Wieren voor hij zijn verhaal vertelt. De hovenier en hij kwamen de afgelopen week in het nieuws toen een dorpsgenoot een petitie startte om de burenruzie te sussen en de hovenier een hart onder de riem te steken. De hovenier zou namelijk door de burenruzie zijn bedrijf kwijt kunnen raken.

Van Wieren wilde toen niet reageren op de trammelant, maar toen hij de veelal negatieve reacties over hem in de petitie las vond hij het tijd om zijn kant van het verhaal te vertellen. En die is vooral gericht op de gemeente Noordenveld, die volgens hem op een schimmige manier de zaakjes met de hovenier heeft geregeld. "En door alle aandacht van afgelopen week ontstaat er een te eenzijdig beeld van de ruzie", aldus Van Wieren.

Overlast

Toen De Boer begon met zijn hoveniersbedrijf was er volgens Van Wieren nog weinig aan de hand. "Het was een kleinschalig eenmansbedrijf, daar hadden we geen last van." Maar volgens hem groeide het bedrijf de afgelopen jaren enorm en toen druppelden er steeds meer druppels in een emmer die uiteindelijk overliep.

"Die druppel was letterlijk en figuurlijk een plassende werknemer in de tuin", vertelt Van Wieren verder. Zijn vrouw kreeg een grote mond terug toen zij er iets van zei. Het bedrijf groeide verder en het werd volgens de buurman steeds meer een komen en gaan van busjes en vrachtwagens. De buren gingen met elkaar in gesprek over de groeiende overlast die Van Wieren ervoer, maar ze kwamen er niet uit.

Vervolgens vroeg Van Wieren zich af of het steeds verder groeien van het bedrijf vergunnings-technisch eigenlijk wel mocht. "Toen heb ik gebeld met de gemeente en daar kreeg ik te horen dat dit helemaal niet mag, dat er geen bestemmingsplan voor een bedrijf op het perceel zit."

Interne mail

Tijdens het contact met de gemeente over een mogelijke oplossing voor de overlast ontving Van Wieren plotseling een interne gemeentemail van een jurist handhaving die niet voor hem bedoeld was. In deze mail - die ook in het bezit is van RTV Drenthe - staat onder andere: 'Mijn intentie is om dit op informele wijze op te kunnen lossen door het maken van afspraken. De Boer wil dit ook graag. Van Wieren wenst een verhuizing (red.: van het bedrijf). Mijn intentie komt mede voort uit het gegeven dat er in 2011 een vergunning is verleend voor de bouw van een schuur, welke gebruikt zou gaan worden voor tuinattributen en aanhangwagens. De Boer gaf aan dat destijds de verantwoordelijk wethouder zich persoonlijk heeft ingezet om deze vergunning rond te krijgen.'

Van Wieren krijgt door de laatste zin sterk het vermoeden dat er bij het verlenen van de vergunning een soort van vriendjespolitiek heeft plaatsgevonden. "En toen die vergunning voor de kapschuur werd gegeven was het nog een eenmanszaak, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een groter bedrijf", aldus Van Wieren.

Ook vraagt de jurist handhaving in de betreffende interne mail aan twee handhavers om te kijken of er daadwerkelijk sprake van overlast is op het perceel van de hovenier. "Maar", zo zegt Van Wieren "vervolgens verzoekt ze om alleen te controleren op rustige momenten. En misschien een keer op een piekmoment." Van Wieren krijgt daardoor het gevoel dat de gemeente de overlast die hij ervaart wil verdoezelen en spreekt van doofpot-activiteiten.

Bestemmingsplan

Ook ontving Van Wieren in september een brief van de gemeente. Daarin staat dat het bedrijf inderdaad niet past binnen het bestemmingsplan, maar dat er in 2011 een vergunning is gegeven voor het bouwen van een kapschuur en dat er dus impliciet toestemming voor een bedrijf is gegeven. 'Formeel gezien had de bestemming van uw perceel aangepast moeten worden, echter het gebruik is pas sinds 2020 daadwerkelijk bekend bij de gemeente' staat er te lezen in de brief.

"Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente zomaar een uitzondering maakt voor een iemand?", aldus een verbaasde Van Wieren. Hij benadrukt nogmaals dat hem er alles aan is gelegen om een fijne buurt te hebben en om in een fijn dorp te wonen. "Maar zoals iedere burger in Nederland hebben wij een democratisch recht om door de gemeente te laten toetsen of een bedrijf zich aan de bestemmingsregels en milieuwetgeving houdt."

Gesprek

De gemeente gaat vandaag in gesprek met hovenier Albert de Boer over de ontstane ophef. Van Wieren noemt het vreemd dat hij niet bij dit gesprek aanwezig is. "Wij zijn toch ook een partij, maar we zitten niet aan tafel. Dit is geen zuivere koffie." Inmiddels is Van Wieren door de gemeente wel uitgenodigd voor een gesprek later volgende week. Om zijn kant van het verhaal te belichten en om tegengeluid te geven aan de gestarte petitie heeft hij nu een eigen website online gezet om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Een woordvoerder van de gemeente Noordenveld laat in een reactie weten dat de gemeente voorlopig niet inhoudelijk wil reageren op de beschuldigingen van Van Wieren. "We gaan nu eerst inhoudelijk in gesprek met beide partijen, tot die tijd lijkt het ons verstandig om hier nog niet op in te gaan."