Vleermuizen en monumentenstatus zitten verbouwing Blauwe Paviljoen dwars

Thijs van Bree van eigenaar Vastgoed Groningen schuift al tijden met de startdatum. Vijf kopers staan al een tijdje te trappelen. Maar die zijn 'on hold' gezet. "We hebben de verkoop even stilgezet. Want zolang die onzekerheid er is over de start van de bouw, is verkoop niet zo handig. Anders wekken we verwachtingen die we niet kunnen waarmaken."

Kubisme

Het vroegere Noorder Sanatorium is in de jaren dertig aan de weg Vries-Zuidlaren gebouwd, als onderdeel van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord. Het pand is van grote cultuurhistorische en architectonische waarde, vanwege de bijzondere bouw. Architect Egbert Reitsma bouwde in de stijl van het Kubisme.

Het heet in de volksmond het Blauwe Paviljoen, vanwege de kenmerkende blauwe stalen raampartijen. En met het zes hectare grote park eromheen, is het complex een cultuurhistorisch pareltje in Zuidlaren. "Het is ook niet voor niets dat het een rijksmonument is. Maar dat maakt verbouw juist ook lastig", zo zegt Thijs van Bree.

Over de schouder meekijken

"De procedures om zo'n gebouw een nieuwe bestemming te geven, hebben toch wat meer voeten in aarde dan gedacht. Omdat het een rijksmonument is, bemoeien allerlei instanties zich met het pand. Zoals de monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die kijken nadrukkelijk over onze schouder mee, om te zien wat we met het pand doen."

Maar volgens Thijs van Bree is dat lange voorbereidingstraject bijna ten einde, en kan binnenkort de omgevingsvergunning aangevraagd worden. "De gemeente zet alles op alles om eind deze maand alle stukken af te ronden, samen met provincie. Dan kan eind deze maand de procedure starten, en hopen we in mei de vergunning te hebben en verder aan de slag te kunnen."

Beschermde bewoners

Maar er was nog een ander probleem, of eigenlijk twee, wat voor vertraging zorgde, en extra ecologisch onderzoek vergde. Namelijk twee beschermde vleermuissoorten. Eentje houdt zich op in één van de vleugels van het pand, in de spouwmuur. Een andere vleermuizenkolonie huist in een boom achter het complex. "Een specht heeft daar ooit een flink gat in de boom gehakt, daar woont dus een vleermuizenfamilie in, en met die bijzondere buren hebben we rekening te houden", aldus Van Bree.

Vleermuizenhotel

Met een ecologisch onderzoeksbureau is inmiddels een plan gemaakt, om de beide vleermuiskolonies te beschermen, zoals de wet ook voorschrijft, en toch te kunnen verbouwen. "De vleermuizen die in het pand zitten krijgen elders een nieuw plekje, namelijk een eigen hotel in de toren van het gebouw. Dan kunnen wij ongestoord met de verbouwing aan de gang. En de holle boom laten we staan, en proberen de vleermuizen daar zo min mogelijk te storen. Zij horen ook bij het Blauwe Paviljoen."

Het interieur van 1 van de luxe appartementen in het Blauwe Paviljoen na de verbouwing (Rechten: Vastgoed Groningen)

Thijs van Bree durft het bijna niet meer te zeggen, maar de planning is nu dat de verbouw van de eerste koopappartementen in de tweede helft van dit jaar begint. Over een jaar kunnen die dan worden opgeleverd.

Najaar verbouwen

Volgens hem zijn de luxe appartementen zeer in trek, en betreurt hij het dat de verkoop afgelopen jaar toch tijdelijk stilgelegd moest worden vanwege de lange, onzekere procedures. "Ik denk dat we in april echt een stuk meer zekerheid hebben over de planning, dan gaan we weer vol met de verkoop aan de gang. We willen 70 procent verkocht hebben, dan gaan we verbouwen, en ik reken erop dat dit toch in het najaar al zover is."

De prijs van de luxe appartementen is niet gering, die varieert van vier tot zeven ton. "Maar daar heb je appartementen voor met een eigen park. En wanneer je op vakantie wilt gaan, trek je de deur achter je dicht, en alles wordt onderhouden en schoon gehouden. Je kunt onbezorgd op vakantie. Da's toch wel uniek", stelt Van Bree.

Unieke plek

Ook de locatie, aan de westkant van Zuidlaren, maakt wonen in het Blauwe Paviljoen bijzonder, vindt Van Bree. "Waar kun je appartementen kopen met zoveel ruimte, die ook nog in een eigen park liggen, en dichtbij de voorzieningen in het dorp. En dan heb je ook nog bijzondere natuurgebieden vlak om de hoek, zoals het nationaal park Drentsche Aa. Uniek voor Nederland", zegt hij lyrisch.

Thijs van Bree over de verbouw van het Blauwe Paviljoen

Het Blauwe Paviljoen ligt middenin een park van zes hectare (Rechten: Vastgoed Groningen)

