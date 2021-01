Streep door WK junioren voor kanshebber Tibor del Grosso

Het hing al in de lucht, maar toch is het flink balen. Tibor del Grosso uit Eelde mag volgend weekend niet starten bij het WK voor junioren in België. Vanwege corona hebben ze de jongste leeftijdscategorie in Oostende geschrapt. De wedstrijd voor de beloften en elite gaan wel gewoon door.

"Dit was het jaar waarin het zou moeten gebeuren", treurt Del Grosso. "Ik ben nu laatste-jaars-junior en had graag toe willen slaan. Maar het mag niet zo zijn. Ik voelde het al een beetje aankomen maar dit is wel flink balen." Vorig jaar bij z'n WK-debuut bij de junioren werd de renner uit Eelde al meteen knap vijfde.

Zijn trainingen stonden helemaal in het teken van het WK. Het was de enige wedstrijd die nog wél door leek te gaan. "We hebben ook nog een groepstraining gehad in Apeldoorn en we zouden ook nog een trainingswedstrijdje rijden zodat de bondscoach kon zien hoe we ervoor zouden staan", vertelt Del Grosso.

Zwaar

Het viel niet mee om na het slechte nieuws rond het WK weer op te stappen. "Het was qua motivatie wel zwaar om de training weer op te pakken. Ik ga nu maar wat gezellige ritjes maken waarin het plezier voorop staat."

Del Grosso reed z'n laatste cross vorig jaar oktober in Beringen. Verder werden alle wedstrijden voor junioren afgelast. De Superprestige in Gieten vormde daarop geen uitzondering.

Wegseizoen

Over het naderende wegseizoen is ook nog veel onduidelijkheid. Het is nog te vroeg om daar plannen voor de maken. "Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren is ook al afgelast. En verder is er nog veel onduidelijk", besluit Del Grosso.

