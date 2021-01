Deze broers halen al 50 jaar oud papier op voor hun voetbalclub

Herman, Hendrik en Jacob Hoevenberg heten ze. Of zoals ze in de kantine bij MSC zeggen: de opa's. Deze naam hebben ze, behalve omdat ze al in de zeventig zijn, te danken aan hun werk voor de Oud Papier Actie (OPA).

Zo'n vijf dagen per week is het blauwe OPA-busje te zien op de wegen in en rondom Meppel. "Inladen, uitladen, stapelen en weer opnieuw. En dat gaat dag in dag uit", zegt middelste broer Hendrik Hoevenberg (75).

'Honderdduizend doosjes'

Achter het stuur zit vaak oudste broer Herman Hoevenberg (77). Met daarnaast Hendrik en weer daarnaast Jacob. "1-2-3 op een rijtje. Net de Daltons", zegt jongste broer Jacob Hoevenberg (72).

Wie heeft de meeste grappen? Ik! Maar daar kunnen ze niet altijd tegen." Jacob Hoevenberg, jongste broer

De broers hebben een aantal vaste adresjes. Samen met andere vrijwilligers halen ze wekelijks twee volle containers oud papier op. Dat is tussen de vier- en achtduizend kilo papier. En ze hebben er nog steeds lol in.

"Ik vind het altijd leuk werk. Het is altijd wat anders", vindt Jacob. Hoeveel kartonnen doosjes zou hij in al die jaren al in handen hebben gehad? Lachend: "Misschien wel honderdduizend."

(Bekijk hier de reportage over de drie broers die oud papier ophalen. Het verhaal gaat verder onder de video.)

Tienduizenden Euro's

Het werk is momenteel redelijk winstgevend. "We krijgen nu volgens mij zeven cent per kilo", zegt Herman. Maar dat is ook wel eens anders geweest. "Toen was het 1 cent en dachten we eraan om te stoppen."

Maar dat hebben ze nooit gedaan. Het geld dat de vrijwilligers van OPA verdienen, komt in een speciaal potje. Dit wordt beheerd door een penningmeester. "Dan wordt er bijvoorbeeld eens een cadeau gekocht voor een jubileum", zegt Hendrik.

Ook kan de club bij ze aankloppen als er eens geld nodig is, bijvoorbeeld voor nieuwe kozijnen in de kantine. En toen de club honderd jaar bestond, kwam OPA aanzetten met een cheque van 25.000 Euro.

'Goud waard'

De drie voetbalden bij MSC ongeveer vanaf hun tiende. Nu kan dat niet meer, maar in hun hart blijven ze MSC'ers. "In hart en nieren", zegt Herman trots. Jacob: "Zwart en wit zijn de kleuren. En dat verandert ook niet hoor."

Als onze gezondheid niet dwarszit gaan we door. We hebben er gewoon gein in." Hendrik Hoevenberg, middelste broer.

En de club weet zich gezegend met de inzet van de broers. "We zijn natuurlijk heel erg blij met onze opa's", zegt voorzitter Arjan Jonkers. "Deze leden zijn goud waard."

Vorig jaar werden de broers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontvingen de koninklijke onderscheiding voor hun vrijwilligerswerk. Naast het oud papier hebben ze onder meer gewerkt als trainer, scheidsrechter en bij de bouw van een nieuwe tribune in de jaren tachtig.

Veel plezier

De gebroeders Hoevenberg zijn al in de zeventig, maar ze weten nog niet van ophouden. Ze maken veel plezier met elkaar. "Wie heeft de meeste grappen? Ik!", lacht Jacob. "Maar daar kunnen ze niet altijd tegen."

Hendrik vult aan:"Als onze gezondheid niet dwarszit gaan we door. We hebben er gewoon gein in."