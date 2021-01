Winkeliers De Weide in Hoogeveen hopen dat de Aldi wegblijft

De ondernemers in winkelcentrum De Weide in Hoogeveen hebben het niet zo op de komst van een Aldi-supermarkt. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft die komst geregeld in het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum De Weide. De winkeliers stapten naar de Raad van State om het plan van tafel te krijgen.

De Raad van State heeft al heel veel supermarktplannen voorbij zien komen waartegen gevestigde middenstanders te hoop liepen. Uit de uitspraken over het hele land blijkt dat winkeliers van goeden huize moeten komen om een supermarkt tegen te houden. Dat geldt ook voor de Hoogeveeners.

Harde aanknopingspunten

"Want hoezo leidt de komst van Aldi tot leegstand in winkelcentrum De Weide'', vroeg staatsraad Erik Daalder aan de ondernemers. Hij wilde ''harde aanknopingspunten'' horen. Die kwamen er niet. Niettemin vrezen Albert Heijn en Coop, de twee supers in het winkelcentrum aan de oostkant van Hoogeveen, voor overbewinkeling.

De gemeente heeft met het toestaan van de Aldi de behoefte aan nieuwe winkelruimte verkeerd berekend, zeggen de winkeliers. De komst van een prijsvechter kan ook zorgen voor het op de fles gaan van speciaalzaken, de bakker of de slager. Als supermarkten dominant worden krijgen speciaalzaken het namelijk moeilijk, zo luidde het.

Laagste prijs

"Klanten van de Aldi komen sowieso niet bij speciaalzaken omdat ze gaan voor de laagste prijs", stelt de ondernemersvereniging. De winkeliers vinden overigens dat er al teveel Aldi's in Hoogeveen zitten, procentueel veel meer dan in andere steden. De Weide wordt de vierde.

Dierenartsenpraktijk Hoogeveen meldde zich ook bij de Raad van State. Dierenarts Henk Jan de With is warm voorstander van het plan. De Aldi is gepland op de locatie waar nu de praktijk zit. Die wil nieuw gaan bouwen aan de overkant van De Ploeger. ''We kunnen niet meer vooruit en zijn er erg aan toe om nieuw te bouwen'', zei De With tegen de drie rechters. De hele sector loopt goed omdat de mensen meer thuiszitten, aldus de dierenarts.

De uitspraak van de Raad van State volgt later.