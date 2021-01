Stop op bouw zonneakkers, maar pas ná het jaar 2030

Er komen in Drenthe zeer strenge regels voor de aanleg van zonneparken op land. Zó streng, dat volgens gedeputeerde Henk Brink de aanleg van een grote zonneakker bijna niet meer mogelijk is. Maar die strenge regels gaan pas in als de ruimte voor zonneparken die in de Regionale Energie Strategie (RES) staan op is.

In praktijk betekent dat, dat er maximaal 1390 hectare aan zonneakkers mag komen voordat de nieuwe regels ingaan.

Volgens gedeputeerde Brink wordt op die manier recht gedaan aan wat de Drentse gemeenten met elkaar hebben afgesproken. Hierna is het zo goed als onmogelijk om nog een zonnepark aan te leggen in het Drentse landschap.

Zon moet op dak

Brink: "De nieuwe regels zijn noodzakelijk vanwege het behoud van het landschap. Iedereen heeft de mond vol van zon op dak maar de grote energie investeerders leggen het liefst zonneakkers op land. Het is voor hen de makkelijkste weg. Koop of huur een stuk land en zet daar een grote zonneakker neer. Je hoeft maar één dikke netaansluiting te maken en het is klaar."

Door er een stop op te zetten willen Brink en Provinciale Staten bouwers van zonneparken dwingen zonnepanelen aan te leggen op daken, bijvoorbeeld van bedrijven. Dat is veel ingewikkelder. Het dak moet er geschikt voor zijn of geschikt gemaakt worden, er zijn vaak veel meer stroomkabels nodig en je hebt meerdere daken nodig om eenzelfde oppervlakte te krijgen als een flinke zonneakker. Kortom, het is moeilijker en duurder. "Daarom bouwen al die grote bedrijven nu hun zonnepanelen op land, en krijg je ze ook op plekken waar je het niet wil."

Hoe zit het? Er zit in onze provincie nog 766 hectare zon op land in de pijplijn; een deel is al aangelegd, een deel vergund en een ander deel nog in verregaande procedure. Voor 356 hectare zijn nog geen plannen. Brink wil niet tornen aan wat gemeenten en waterschappen in de RES hebben afgesproken: Er mag 1122 hectare zon op land gerealiseerd worden. Maar er is ook nog 268 hectare vrij voor duurzame energie die 'techniekneutraal' mag zijn. Dat kunnen zonnepanelen zijn, maar ook kleine windmolens of groen gas. Maar mogelijk komt er dus maximaal 1122 hectare zon op land, als er op de 'techniekneutrale' hectares geen zonnepanelen komen, hoopt Brink. Provinciale Staten zijn op dat laatste niet gerust. Ze vrezen voor de volle mep aan zonneakkers op land: 1390 hectare in totaal tot 2030.

Destijds geen maximum gesteld

Brink: "De Staten hebben twee jaar geleden de nieuwe omgevingsvisie vastgesteld, en ook de RES is in het Drents parlement geweest. Er is toen geen maximum aan zon op land gesteld. We hebben toen bewust veel aan de gemeenten overgelaten. Je kunt niet eerst meer ruimte geven en als je ziet dat er naar jouw mening te veel zonneparken op land komen die besluitvorming weer terug draaien. Dat zou onbetrouwbaar bestuur zijn."

Drenthe realiseert 10 procent van de complete landelijke opgave voor zon op land. Brink vindt dat Drenthe daarmee een zeer fors aandeel van de landelijke opgave voor haar rekening neemt. Maar hij wil dus niet tornen aan de RES. Dit is wat gemeenten aan zonneakkers mogen laten bouwen:

Zeer strenge regels

Als de maximale 1390 hectare gerealiseerd is gaat de boel zo goed als op slot. Nieuwe zonneakkers op land moeten, als ze groter worden dan 140 m2, voldoen aan volgende eisen:

De akkers moeten ingepast worden in het landschap, en er moet een combinatie met andere functies zijn.

Ook mogen zonneakkers alleen op landbouwgrond komen als het niet lukt om ze aan te leggen in stedelijk gebied.

De opgewekte stroom moet in de regio worden afgenomen en gebruikt.

Verder moet de omgeving kunnen participeren in het zonneproject en de zonnepanelen mogen er maximaal 25 jaar staan. Daarna moet alles worden verwijderd en de omgeving moet weer terug in de oude staat. Als de zonneakker langer dan 25 jaar moet blijven staan, dan moet daarover opnieuw worden beslist. Brink: "Dan zijn de regels wel zo strak dat het bijna onmogelijk is om een zonnepark aan te leggen boven het maximaal toegestane oppervlak tot 2030."

Voor kleinschalige lokale initiatieven gelden in de basis dezelfde voorwaarden als voor grootschalige commerciële initiatieven.

Is het voldoende voor PS?

Het is maar de vraag of Provinciale Staten de nieuwe regels wel voldoende vinden. Sterker nog: waarschijnlijk zullen ze er moeite mee hebben dat voordat de nieuwe regels ingaan er minimaal 1122 en maximaal 1390 hectare aan zonneakkers worden aangelegd. Op 17 februari debatteren PS en GS over de voorstellen.

