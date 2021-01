In Duitsland tanken mag niet meer met 'gewoon' mondkapje

Drenten die vlakbij de Duitse grens wonen en gewend zijn even bij de oosterburen te gaan tanken of boodschappen te doen, moeten vanaf maandag rekening houden met aangescherpte regels voor het dragen van mondkapjes.

De gewone mondkapjes zoals die op de meeste plaatsen in ons land gedragen worden, zijn vanaf maandag taboe in onder meer Duitse winkels en tankstations. In plaats daarvan moeten mondkapjes gedragen worden die beter beschermen, met name van het type KN95/N95 of FFP2 of chirurgische mondkapjes.

Boete

Ook wie met trein of bus naar Duitsland reist, moet daar een mondkapje van deze categorie dragen. Op het niet dragen van deze mondkapjes worden boetes van 150 euro in het vooruitzicht gesteld. De mondkapjes die verplicht zijn, worden onder meer door verzorgend personeel in ziekenhuizen gedragen. Ze sluiten beter af en met name FFP2-mondkapjes beschermen niet alleen anderen, maar ook de drager tegen het virus.

De in ons land vaak gedragen blauw-witte of zelfgemaakte mondkapjes zijn in Duitse winkels tankstations, treinen en bussen vanaf maandag niet langer toegestaan. Wie geen mondkapje uit de categorie KN95/N95 of FFP2 of chirurgisch mondmasker draagt, kan de toegang ontzegd worden tot openbaar vervoer, tankstation of winkel.

In Nederland wordt juist het gebruik van niet-medische mondmaskers aangeraden. Dit is om de medische mondmaskers beschikbaar te houden voor de zorg.

De nieuwe maatregel geldt tot 14 februari.