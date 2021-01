Wereldkampioen bij beroepspikeurs Rick Ebbinge laat paarden zwemmen

"Ze krijgen een beter achterbeengebruik en vaak worden ze er wat losser van", verklaart Ebbinge. "En omdat het toch een andere krachttraining is, merk je ook dat ze voor de kar anders gaan lopen."

In Friesland ligt een baan van 300 meter. "Het is wel extra werk", vult trainer Jeroen Engwerda aan. Hij is de baas van Ebbinge. "Je ziet paarden heel erg verbeteren. We hebben ook paarden die geblesseerd zijn en met hen kun je weer veel eerder beginnen met trainen. Daar win je zoveel tijd mee. Dat is gewoon hartstikke mooi."

Wereldkampioen beroepspikeurs Rick Ebbinge uit Eext (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Kopzorgen rond corona

Ebbinge heeft inmiddels meer dan duizend overwinningen op z'n naam staan. Afgelopen zomer bereikte hij deze mijlpaal. Ook won hij de derby van Nederland en België. Maar buiten de successen zijn er ook veel kopzorgen rondom het coronavirus op het entrainement van Jeroen Engwerda in Biddinghuizen.

Vorig jaar, tijdens de eerste lockdown in Nederland, is Ebbinge met vijftien paarden voor vijf maanden naar een dependance in Zweden vertrokken. Daar werd nog wel gekoerst. Op die manier konden de paarden wedstrijden blijven lopen en viel er ook nog wat te verdienen voor de eigenaren.

"Het was wel leuk en leerzaam maar het was verre van ideaal. Want de trainingen in onze stal in Nederland gingen ook gewoon door", zegt Ebbinge. Op het bedrijf in Biddinghuizen staan namelijk 55 paarden die allemaal aandacht nodig hebben.

"Financieel zijn we er niet veel wijzer van geworden", vult Engwerda aan. "Maar de paarden die konden door met koersen en voor de klanten bracht het nog wat op. We hebben ook veel moeten investeren, maar dat geeft niet. Wij konden in ieder geval verder."

Nederlandse koersen in België

De koersen die normaal in Wolvega worden verreden, worden nu uitbesteed aan het Belgische Mons. Want de wedstrijden in Nederland liggen nog altijd stil. En dat is lastig te begrijpen voor Ebbinge.

"Wij rijden op een baan van duizend meter in de buitenlucht en houden automatisch afstand. Het is wel gek dat de contactsporten in Nederland dan wel weer mogen beginnen."

Het betekent voor de pikeur uit Eext dat hij bijna vier uur moet rijden vanuit Biddinghuizen naar het Zuid-Belgische Mons. Al met al een hele onderneming die veel extra tijd, geld en moeite kost.

"Dat is nogal een verschilletje", zegt Engwerda. "Ik heb normaal altijd heel veel paarden in Wolvega lopen. We gaan anders ook wel eens naar het buitenland maar als je met acht paarden naar België moet, is dat een hele operatie."

Elitloppet Zweden: 'Het kan'

Ondanks z'n eindeloze zegereeks heeft Ebbinge ook nog wel wat te wensen over. Zo zou hij dolgraag een keer in de prestigieuze Elitloppet in Zweden willen starten.

"Dan heb je 30.000 drafsportliefhebbers van over de hele wereld op de tribunes zitten. Dat geeft zo'n mooie sfeer dat is uniek. Om daar een paard voor te kopen dat al heel goed is, is bijna niet te doen. In principe is het het beste om zelf een paard te scouten en daar een klant voor te vinden en daar dan heel veel trainingsarbeid in steken. Je hebt ook met een bepaalde geluksfactor te maken. Maar als je mensen hebt die écht willen investeren en je hebt een goede trainingsaccommodatie, dan denk ik echt dat het kan", besluit Ebbinge.

