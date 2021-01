OM: 'Drent haalde 14-jarig meisje uit Zeeland voor seks'

De man gaf toe dat hij haar 's ochtends om half vijf van haar woning in Zeeland ophaalde. Hij had toen als 19-jarige twee weken lang contact met haar via Instagram en WhatsApp. Ze schreef dat ze grote problemen thuis had, zei de man tegen de rechter. Hij wilde haar uit die situatie halen. Hij heeft haar met geen vinger aangeraakt, laat staan misbruikt, zei de man.

Op seks gericht

Was hij de barmhartige Samaritaan of een pedofiel die op zoek was naar een weerloos meisje, vroeg de officier van justitie zich op zitting af. De verdachte en het meisje hadden elkaar nog nooit gesproken of gezien. In het app-contact werd volgens de officier vooral door de man aangestuurd op het hebben van seks.

Ook stuurde hij in de berichten aan op het ophalen van het meisje. Uit haar antwoorden blijkt dat zij tegenstribbelde. Ze wilde eigenlijk niet uit Zeeland weg. "Hij wilde vervolgens per se dat zij een naaktfoto toestuurde, zodat hij niet voor niets voor haar honderden kilometers zou rijden. Hoe bont wil je het hebben", zei de officier van justitie.

Dat hij haar niet heeft betast, geloofde de officier niet. Op de onderkleding is DNA gevonden dat volgens het onderzoek met grote zekerheid van deze verdachte is. De man nam het meisje mee naar vrienden in Vriescheloo. Hij zei op zitting dat hij niet had nagedacht over wat hij verder met haar aan moest.

Zoektocht

In Vriescheloo was het meisje ineens verdwenen. Hij zocht haar en kreeg van haar een bericht terug. Ze zat op het politiebureau in Groningen. Haar ouders hadden ondertussen in Nieuwvliet groot alarm geslagen. Er werd met man en macht gezocht, ook met een politiehelikopter. Van het meisje was via de media een foto verspreid.

Het meisje meldde zich op het bureau en vertelde dat ze was meegenomen en misbruikt. De officier had een hogere celstraf in zijn gedachten, maar hield rekening met het tijdsverloop. Hij eiste naast de celstraf een contactverbod met het slachtoffer en dat de man zich laat onderzoeken en zo nodig een behandeling ondergaat.

Voor het slachtoffer eiste de officier een smartenbedrag van 2500 euro. De raadsman van de verdachte zei dat het meisje niet is gedwongen om mee te gaan naar Drenthe en 'ze kon te allen tijde weglopen'. Van seksueel misbruik was volgens de jurist geen bewijs. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.