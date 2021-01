Tom Egberink gaat op medaillejacht bij derde Paralympics

'We hadden allebei last van haantjesgedrag", lacht Egberink. "Hij wilde graag laten zien wie hij was. En ik als jonkie dacht: ik maak het wel even waar hier. We hebben veel dingen uitgesproken naar elkaar toe. We zijn ook samen gericht gaan trainen. Vervolgens hebben we ook al heel wat mooie overwinningen neergezet. We bouwen aan onze droom om in Tokio een medaille pakken."

Schop onder z'n kont nodig

Zelf had Egberink ook een flinke schop onder z'n kont nodig om écht als topsporter te gaan leven. In 2015 ging hij samenwerken met toenmalig bondscoach Dennis Sporrel. En dat wierp z'n vruchten af.

"Ik heb jarenlang op mijn talent geleefd. Hij heeft mij in laten zien hoe ik moet leven en spelen. Ik was er niet zo happig op om fulltime bij de bond te gaan trainen. Maar dat is veranderd want ik ben nu van maandag tot en met vrijdag in Amstelveen. Ik leer daar veel en m'n band met Dennis is ook een stuk beter geworden. We gaan nu voor elkaar door het vuur", vertelt Egberink.

Derde Paralympics

Egberink, die voor de liefde naar Sneek verhuisde, werd geboren zonder bovenbeen. Op die plek zit zijn onderbeen. En het voetje dat daaraan vast zat, is op z'n negende geamputeerd. In het dagelijks leven loopt hij vaak met een prothese. Maar voor de langere afstanden pakt hij de rolstoel.

Ruim dertig weken per jaar reist hij de wereld over als rolstoeltennisser. Zo gaat hij komende zomer al voor de derde keer naar de Paralympics.

"In Londen was het voor mij de eerste keer. Het was nieuw, ik was jong en het was allemaal leuk. Toen kwam Rio. En daar brak ik net een week van tevoren m'n duim. Dus dat was geen succes. Ik denk dat nu wel alles op z'n plek is gevallen", analyseert Egberink.

Botverkalking

De enige échte bedreiging voor zijn carrière zijn z'n ellebogen. Hij heeft last van botverkalking en werd daarom al vijf keer aan z'n rechter elleboog geopereerd en één keer aan z'n linker. Vorig jaar maart, net voor de lockdown, ging hij voor het laatst onder het mes. Dat de Spelen voor sporters met een lichamelijke beperking zijn uitgesteld is voor Egberink dus een geluk bij een ongeluk.