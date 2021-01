Verpleeghuizen en GGD wachten met smart op meer vaccins

Sinds 11 januari zet de GGD Drenthe dagelijks driehonderd vaccinaties tegen het coronavirus. Maar dat is lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Zorgpersoneel staat nu op de wachtlijst voor een vaccinatie. Die vaccinaties worden landelijk ingepland; de GGD geeft alleen de prik op de grote TT-locatie in Assen.

Het wachten is op de aanlevering van de vaccins. "Het is jammer dat het schema van wie aan de beurt is opschuift. Als daardoor doden te betreuren zijn, is dat heel erg. Wij doen ons best. Op het moment dat de vaccins er zijn, dan zorgen wij dat de desbetreffende groep wordt gevaccineerd. Als we bij wijze van spreken vanavond extra vaccins binnenkrijgen, dan kunnen we morgenvroeg beginnen. Daarvoor hebben we de mensen en de middelen beschikbaar."

Twee vaccinatielocaties erbij

Om inwoners van Drenthe de gelegenheid te geven zich in de buurt te laten vaccineren, heeft de GGD Drenthe besloten om twee nieuwe vaccinatielocaties te realiseren in Emmen en Hoogeveen. Vanaf half februari wil de GGD de vaccinatielocatie in Emmen in werking hebben. De vaccinatielocatie in Hoogeveen moet begin maart van start gaan.

De GGD merkt dat het aantal testen terugloopt. Feenstra wijst erop dat testen belangrijk blijft, naast vaccineren. "Wij hebben vijf locaties in Drenthe waar mensen zich kunnen laten testen. Dus nogmaals de oproep als mensen klachten hebben om zich te laten testen op een van de vijf locaties in Drenthe. En houd je dan ook aan de maatregelen als je een positieve testuitslag krijgt."

Versnelling vaccineren gewenst

Bestuurder Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) luidt de noodklok over het uitblijven de vaccins voor bewoners van verpleeghuizen. "Nu wordt het wel heel spannend wie eerder zijn: de vaccins of de mutatie? Alsjeblieft, ga versnellen met de vaccins, zodat onze bewoners zo snel mogelijk kunnen worden gevaccineerd. Die oproep geldt ook voor onze medewerkers. Daar willen we ook versnellen. Want iedere dag later betekent een dag met extra besmettingen of een uitbraak. Maar ook overlijdens onder de bewoners, en dat moeten we niet hebben."

De zorginstellingen in Drenthe zijn volgens Roeters klaar om bewoners van verpleeghuizen te vaccineren. "Het is best wel frustrerend dat we de vaccinaties nog niet hebben. We zijn er allemaal klaar voor. De specialisten ouderengeneeskunde, de huisartsen en zeker ook de verpleeghuizen zelf. We wachten op de vaccinaties en gaan dan meteen aan de slag."

Minder bezoekers

Ook mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen horen bij de groep die sinds 18 januari aan de beurt is voor een vaccinatie. "Landelijk is er inderdaad een begin gemaakt met vaccineren bij tien verpleeghuizen in Nederland. Maar wij hebben dus nog geen vaccins ontvangen", aldus Roeters.

Drentse zorginstellingen hebben hun bezoekregeling al beperkt in een poging de Britse variant van het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Sinds vandaag mogen bezoekers nog maar een persoon ontvangen. Roeters hoopt dat de verpleeghuizen niet weer helemaal op slot hoeven, zoals tijdens de eerste lockdown.