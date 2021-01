Drentse huisartsen dit weekend gevaccineerd

De vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers begint vrijdagavond. De eerste prik wordt om 17.30 uur toegediend in het Medisch Spectrum Twente in Enschede, laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten. In Drenthe worden morgenvroeg om 09.00 uur de eerste prikken gezet, vertelt Jan Schaart, lid van de raad van bestuur van Huisartsenzorg Drenthe (HZD). "We zijn ontzettend blij dat het van de grond komt."

Dit weekend worden er zo'n 350 Drentse huisartsen gevaccineerd. Schaart: "We hebben nog iets van 20 plekken open en zijn nog huisartsen aan het bellen. De meeste huisartsen zijn allemaal al gebeld en hebben een plek toegewezen gekregen." Wel is er een beperkt aantal vaccins. "Dit is natuurlijk een spoedactie die door de LHV tot stand is gebracht. Daarvoor zijn allemaal lijsten afgegeven, die niet helemaal compleet zijn. Dat is echt wel een heel lastig probleem, waar we tegenaan lopen. Maar dat moet het goede nieuws vooral niet overschaduwen", denkt Schaart. Een aantal huisartsen wordt dus op een later tijdstip alsnog gevaccineerd.

'Meerderheid na dit weekend gevaccineerd'

Tot dusver heeft Schaart geen enkele huisarts gesproken die het vaccin niet wil. "Er was er wel eentje, die had voorkeur voor het andere vaccin. Hij had helemaal uitgezocht dat dat beter bij hem paste. Dat was de enige die deze ronde aan zich voorbij liet gaan en zei 'ik kom graag in aanmerking voor de volgende ronde'." Een hoge vaccinatiebereidheid dus. "Het wordt heel positief ontvangen. Huisartsen zijn blij dat het lukt. Zij komen natuurlijk dagelijks bij covid-patiënten over de vloer. En iedereen maakt zich natuurlijk een beetje zorgen over de komende periode, want we weten niet hoe het gaat met het aantal besmettingen. Dus als een meerderheid na dit weekend gevaccineerd is, stemt dat natuurlijk tot absolute tevredenheid", aldus Schaart.

Rest van Nederland volgt later

In totaal 15.000 mensen komen in aanmerking voor deze vaccinatieronde. Het gaat niet alleen om huisartsen, maar ook om artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, zogeheten physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten die "een vitale functie" hebben in de zorg voor coronapatiënten. Ze krijgen het vaccin van Moderna. De vaccinaties worden uitgevoerd in 23 ziekenhuizen. Het begint in Twente, de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Dordrecht), de regio Zwolle en in het Noorden. Later volgt de rest van het land.

Huisartsen toch eerder gevaccineerd

Over de vaccinatie van huisartsen is veel te doen geweest. Even zag het ernaar uit dat de artsen langer moesten wachten, terwijl ze met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. Daar was de LHV verontwaardigd over. Begin deze week maakten de huisartsen nieuwe afspraken over snelle vaccinatie met het ministerie.

