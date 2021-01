Stop Gaswinning Marsdijk Nu wil einde aan winning in kleine velden

De minister heeft afgelopen maand van de Raad van State vier maanden tijd gekregen om alle gebreken in het winningsplan voor elf kleine gasvelden te repareren. Volgens werkgroep-voorzitter Gerrit Eerland van de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu is dit het moment om EZK ervan te overtuigen er helemaal mee te stoppen.

Gebrekkig risico-onderzoek

De Raad van State tikte de minister eind december hard op de vingers. Er is sprake van een rammelend onderzoek naar aardbevingsrisico's voor bewoners in de buurt van de gasvelden. Het uitgevoerde seismische risico-onderzoek kreeg een dikke onvoldoende. Zo is onduidelijk welke risico's burgers in dichtbevolkte gebieden lopen, zoals in de wijk Marsdijk. Ook daaronder ligt een gasveld wat helemaal leeggepompt gaat worden. Verder is volgens de Raad van State onduidelijk hoe de minister de risico's zoveel mogelijk inperkt, want er is geen goed risicobeheersplan.

Het plan Westerveld, waar de NAM de komende tien jaar mee aan de slag wil, gaat om voortzetting van de gaswinning in elf bestaande kleine gasvelden. Die liggen verspreid in Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. De NAM wil die tot op de bodem leegpompen. Ze verwacht daar de komende jaren nog tussen de 1,3 tot 3,5 miljard kubieke meter gas uit te halen.

(Verhaal gaat verder onder het kaartje)

De NAM wil het laatste gas winnen uit deze elf kleine velden in Noord-Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)

Maar de vijf gemeenten, het waterschap, belangengroepen en omwonenden zijn er fel op tegen, uit vrees voor schade aan gebouwen en natuur. Dat leidde ook tot een procedure voor de Raad van State, maar het rechtscollege kwam in december met een tussenvonnis. Daarmee krijgt de minister de mogelijkheid de gebreken te herstellen. Daarvoor heeft hij vier maanden.

'Fouten niet repareren, maar stoppen'

Eerland vindt de tijd rijp om de minister nu op te roepen er helemaal maar mee te stoppen. "We willen dat hij de mogelijkheid om de fouten te repareren laat schieten. De lokale politiek moet nu toch weer in actie komen en tegen de minister zeggen 'stop er nu definitief mee'. Want minister Wiebes is weg, er zit nu iemand anders. Het is de hoogste tijd dat na Groningen het leegpompen van de kleine gasvelden ook stopt. Er is hier al meer dan genoeg gas gewonnen, waarom moet per se dat laatste restje er ook nog uit? Het zorgt alleen maar voor veel onrust", zegt Eerland.

Ook baalt de werkgroep ervan dat er in haar ogen nog altijd geen redelijke schadeafwikkeling is voor gedupeerden van kleine gasvelden. "In onze regio moet je nog altijd zelf strijden voor je schadevergoeding, terwijl dat in Groningen met de omgekeerde bewijslast wel goed geregeld is."

Genoeg gas in Perzische Golf

Het argument dat er na sluiting van het Groninger gasveld toch ergens gas vandaan moet komen, dus vanuit de kleine velden, geldt volgens Eerland niet meer. "Ze zijn dan bang voor de leveringszekerheid voor de komende jaren, omdat de woningen in ons land nog lang niet van het gas af zijn. We zouden zonder die kleine velden afhankelijk worden van Russisch gas en dus van Poetin. Dat willen ze in Den Haag niet. Maar dat argument is onzin. Er ligt namelijk zat aardgas in de Perzische Golf, waarvan ze niet weten waar ze ermee naartoe moeten. Laat dat dan hier naartoe komen."

Motie naar raden

Met de motie, die de werkgroep naar alle vijf gemeenteraden heeft gestuurd, wil Eerland dat de druk op de minister verder opgevoerd wordt. "Als alle vijf gemeenten die unaniem aannemen is dat een duidelijk signaal."

De werkgroep somt in de motie acht punten op waarom het gaswinningsplan Westerveld niet door zou moeten gaan; al meer dan dertig jaar is er gas gewonnen en de velden zijn al voor 97 procent leeg. Het laatste restje eruit pompen loont de moeite niet en de opbrengst is verwaarloosbaar. Ook groeit de onrust onder de bevolking, ontbreekt nog altijd een goede schaderegeling en er is sprake van ongelijke behandeling. Tot slot worden de risico's miskend. "Voortzetting van de gaswinning is disproportioneel", luidt de conclusie van de werkgroep.

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu hoopt dat de minister nu wel tot inkeer komt. "Maar dan moet de regio nu wel opnieuw een vuist maken."

Politiek mobiliseren met verkiezingen

Ook is de werkgroep uit het Asser Marsdijk bezig om met andere protestgroepen de Tweede Kamer te mobiliseren tegen verdere gaswinning in kleine velden. Zo is er contact volgens voorzitter Eerland met het Burgercomité GAS DrOvF (Drenthe, Overijssel, Friesland). Ook in het Drents-Overijsselse grensgebied, met gasvelden bij Nijensleek en Wapse, worstelen inwoners met het opschroeven van de gaswinning door het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion. "De Tweede Kamerverkiezingen komen dichterbij en wij willen de politieke partijen oproepen dat het na Groningen ook afgelopen moet zijn met het opvoeren van de gaswinning uit de kleine velden. De burgers zijn er klaar mee."

