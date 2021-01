Twee keer zoveel e-books uitgeleend in 2020: 'Rol van bibliotheken verandert'

Dat heeft te maken met de coronapandemie, waarin bibliotheken een poos dicht moesten. Het is dan makkelijk om een boek online te 'lenen'. Maar het is ook onderdeel van een trend die al langer zichtbaar is. De bibliotheek beperkt zich niet meer alleen tot het uitlenen van boeken, maar is steeds meer online actief.

"Er is heel veel veranderd", zegt Evelien Huizenga, coördinator bibliotheken Noordenveld. "De laatste jaren zijn we ons steeds meer gaan richten op de maatschappelijk-educatieve bibliotheek, in plaats van de klassieke bibliotheek."

Meer bezig met mensen

Bibliotheekmedewerkers zijn dus nog steeds bezig met boeken, maar ook steeds meer met mensen. Er zijn bijvoorbeeld projecten om laaggeletterden te helpen, ze geven cursussen in digitale vaardigheden en in de bieb worden veel activiteiten georganiseerd.

De maatschappelijke rol van de bibliotheken is volgens de medewerkers nog lang niet uitgespeeld. Annelies Bakelaar, van Biblionet Drenthe: "We merken dat mensen nog steeds behoefte hebben aan informatie, gesprekken en ontmoetingen. En daar is de bibliotheek de voorziening in Drenthe voor."

(Bekijk hier de reportage in de bibliotheek van Roden tijdens de Nationale Voorleesdagen. Het verhaal gaat verder onder de video)

'Met de tijd mee'

De bibliotheek gaat volgens haar juist met haar tijd mee. De bieb heeft bijvoorbeeld een app gemaakt voor een Tijdschriftenbieb. Zo kun je online tijdschriften lezen. Ook kunnen leden er terecht voor uitleg over allerlei online platforms, zoals Thuiskompas. Dat is een website waarop je kunt zoeken naar een sociaal huurhuis.

"Hierin is een mooie rol weggelegd voor Drentse bibliotheken. En we merken ook dat steeds meer leden zich online aansluiten", besluit Bakelaar.