Hondentrimmers weer open voor essentiële behandelingen

Boomerhondje Sammy wordt op de tafel getild. Met dikke klitten in zijn vacht en haar, dat inmiddels niet meer voor zijn ogen weg te blazen is, is Sammy wel toe aan een behandeling. "Mag je eindelijk weer?", vraagt Kim Jager aan Sammy. Jager is eigenaar van haar eigen trimsalon Royalty Dogs in Assen. Ze is opgelucht dat ze weer aan het werk kan. "Officieel zijn we nog gesloten, maar voor essentiële behandelingen, zoals de vacht van Sammy, zijn we open."

Het scheerapparaat gaat aan en de behandeling van de boomer begint. Eerst wordt hij grof getrimd en daarna direct door naar het bad. Sammy heeft een huidaandoening waardoor hij veel jeuk krijgt wanneer zijn vacht niet op tijd wordt getrimd. "Je ziet hier de klitten al ontstaan", vertelt Jager terwijl ze naar de onderkant van de buik wijst. "Het jeuken is zo zielig voor een hond. Als mens haal je een zalfje, maar dat kan als hond niet. Hij krabt soms tot bloedens toe", vertelt Jager.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Vraagtekens

Ondanks de opluchting zijn er ook nog genoeg vraagtekens voor Jager. "Wij worden door de Rijksoverheid neergezet als publieke plaatsen, maar dit is eigenlijk heel raar. Er komen hier geen mensen binnen. De honden worden afgeleverd en vervolgens vertrekken de baasjes weer. Wij hebben alleen maar een op een contact met de honden, niet met de mensen. Dus ik vind het raar dat wij niet gewoon voor alle behandelingen open kunnen."

Nadat de nageltjes zijn bijgewerkt en de afwerking erop zit, lijkt Sammy een heel ander hondje. "Hij kan er nu in ieder geval weer een paar weken tegenaan", besluit Jager.