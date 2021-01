Beweegpark in Peize wint Kern met Pit

Het beweegpark in Peize is uitgeroepen tot beste buurtinitiatief van Drenthe (Rechten: Kern met Pit)

Kern met Pit is een landelijke wedstrijd die draait om de beste buurtinitiatieven van het afgelopen jaar per provincie. Behalve het officiële predicaat krijgt Beweegpark Peize als provinciewinnaar ook 2500 euro.

Vijf andere projecten

In totaal deden er zeven projecten mee in Drenthe. Twee ervan behaalden de doelstellingen niet, beide door de coronacrisis. "Normaal gesproken is het dan 'helaas', maar nu hebben we gezegd dat deze projecten volgend jaar weer mee mogen doen," zegt Katrien Eggens-ter Heide van de Drentse afdeling.

De andere vijf behaalden doelstellingen wél en krijgen allemaal 1000 euro en een predicaat. Alle vijf projecten zijn vandaag verrast met dit nieuws. Als provinciewinnaar krijgt het Beweegpark Peize nog eens 1500 euro extra.

De doelstelling van het park is dat het geschikt is voor meerdere doelgroepen. Ouderen moeten er kunnen bewegen, sportverenigingen kunnen er gebruik van maken maar ook leerlingen van het Alfa-college kunnen er sporten. Nu dit daadwerkelijk gebeurt, is dat doel bereikt.

Gouden Pit

Alle twaalf ambitieuze buurtprojecten strijden op 5 juni tijdens We doen het Samen! Festival tegen elkaar in de landelijke finale voor een bijzondere prijs: de Gouden Pit. De landelijke winnaar wordt bepaald door internetstemmen en een vakjury. In totaal ontvangen drie projecten een prijs: de Gouden, Zilveren of Bronzen Pit plus een geldbedrag oplopend tot wel 3.000 euro.

