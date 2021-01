Eerste Drentse huisartsen krijgen vaccin: 'Ik voel me helemaal feestelijk'

"Ik ben nog nooit zo blij geweest met een spuitje", zegt Jan Contermans, huisarts in Hoogeveen. "Ik voel me er helemaal feestelijk door." Ook Asser huisarts Ingrid Hummelen krijgt de prik als één van de eersten: "Ik ben er heel blij mee, want ik wil gewoon met z'n allen die pandemie bestrijden."

'In de frontlinie'

Over de vaccinatie van huisartsen was veel te doen. Even zag het ernaar uit dat de artsen langer moesten wachten, terwijl ze met minister Hugo de Jonge hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) legde zich daar niet bij neer.

"De LHV heeft ervoor gezorgd dat we hier nu toch vaccins hebben", zegt Ron Wissink, directeur van Huisartsenzorg Drenthe. "En daar zijn we heel blij mee, want huisartsen staan echt in de frontlinie."

Het is volgens de huisartsen noodzakelijk dat zij snel beschermd worden tegen het coronavirus, laat Hummelen weten: "Wij zien zoveel mensen en we weten soms niet dat die personen besmet zijn."

Niet genoeg vaccins

Er zijn niet genoeg vaccins om alle huisartsen en aanverwante medewerkers nu te vaccineren. Sommigen krijgen hem nu dus nog niet, zoals de huisartsen in opleiding en de chauffeurs van huisartsenposten.

"Dat is een behoorlijke groep", zegt Wissink. "We moeten er rekening mee houden dat we niet genoeg vaccins hebben voor iedereen. Maar dan gaan we gewoon weer vechten om vaccins naar het Noorden te krijgen."

Meer uit één flesje

Tijdens het vaccineren kwamen de medewerkers er wel achter dat ze door nauwkeurig te werken niet tien, maar elf spuiten uit één flesje kunnen halen. Tussendoor worden dus steeds extra huisartsen gebeld om de eerste prik te halen.

Het vaccin biedt pas bescherming tegen het coronavirus wanneer ook een tweede injectie is toegediend. Die krijgen de huisartsen over vier weken.