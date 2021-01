Winterkamperen in trek: 'Een goede slaapzak doen wonderen'

Avondklok? Daar merken de gasten op het natuurkampeerterrein Mariahoeve in Papenvoort vrijwel niets van dit weekend. Ze genieten van de frisse buitenlucht en zijn druk met warm blijven bij hun zelfgestookte vuurtjes. "We hebben een hoop drukte door corona", zegt campingeigenaar Hendrik Entjes. "Iedereen wil de rust en de natuur even opzoeken. We hebben het veel drukker dan andere jaren."

Sneeuw ontbreekt

Milo Baard en Roland Ariessen zijn winterkampeerders van het eerste uur. De mannen uit Arnhem en Purmerend slapen 's nachts in hun hangmatjes. "Meestal hopen we dat er sneeuw ligt. Dat is eigenlijk het leukste", zegt Baard. "Dan word je 's ochtends wakker, dan kijk je vanuit je hangmatje en is de hele wereld wit. Dat maakt het bijzonderder dan in de zomer."

"We doen het al een jaar of vijf, zes nu", zegt Ariessen. "Soms is het even afzien en is het koud. Maar over het algemeen, omdat het heel rustig is, heb je veel meer je eigen plekje. Dat is fantastisch."

Alternatieve bestemming

Bram van Adrichem zou eigenlijk in verre landen rondrijden, op zoek naar avontuur. Nu dat niet mogelijk is vanwege de coronacrisis, blijkt Drenthe een prima alternatief. "Ik vroeg me af of campings open zouden zijn. En ik was verbaasd en blij dat ze open waren."

"Voor mij maakt het niet uit of het warm of koud is", zegt Van Adrichem. "Het maken van een vuurtje houdt me bezig. Een beetje warme kleding en een goede slaapzak doen wonderen."

Genieten

Campinghouder Entjes geniet van het winterse bezoek. "Supermooi", noemt hij het zelfs, ondanks dat er ook een nadeel aan zit. "Je hebt wel een hoop extra kosten. Maar het gaat mooi. En we genieten er met elkaar van."