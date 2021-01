DOS'46 heeft eerste punten in Korfbal League binnen

Sfeervol als normaal gesproken was het vanmiddag niet in sporthal De Eendracht in Nijeveen, maar DOS'46 heeft de eerste zege van het zaalseizoen wel binnen. Dalto werd onder spookachtige omstandigheden met overtuiging geklopt: 32-20 (20-10).

Een jaar geleden zouden honderden toeschouwers DOS'46 luidkeels naar de overwinning in eigen huis schreeuwen. Dat is door het coronavirus niet mogelijk. De herstart van de Korfbal League is al bijzonder genoeg.

"Wij zijn de voorlopers als topsporters", zegt hoofdcoach Edwin Bouman. "Daar zijn we trots op en dat stralen we ook uit. Maar ik kan heel goed voorstellen dat sommige mensen wel een wenkbrauw fronsen."

Twee uur eerder

Door de naderende avondklok werd het treffen tussen DOS'46 en de gasten uit Driebergen al twee uur naar voren gehaald. Eén van de vele maatregelen. Zelfs warmlopende wisselspelers droegen een mondkapje. Alleen spelers, staf, bestuursleden van beide clubs en wat pers zagen het treffen met Dalto op anderhalve meter afstand van elkaar.

Sinds vorige week is de Korfbal League gestart. Twaalf teams spelen in twee poules om de landstitel. Niemand degradeert dit seizoen. Bouman: "Daar waar in de sport meerdere infecties zijn geweest, is dat hoogstwaarschijnlijk gekomen door oncontroleerbaar gedrag van sporters voor of na wedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van het NOC*NSF."

Dubbel

Al na een paar minuten zette DOS'46 bij 8-4 de toon. Na 20-10 bij rust werd het 32-20 voor de rood-zwarten. Na het verlies van vorige week zijn de eerste twee punten voor DOS'46 in de Korfbal League binnen.

"Natuurlijk ben je blij weer op het veld te staan, maar het is ook dubbel", zegt een van de smaakmakers van DOS'46, Max Malestein. "Ik werk gewoon veertig uur in de week., dus gelukkig testte iedereen negatief. Op de livestream hebben duizenden mensen meegekeken en na de wedstrijd heb ik veel appjes gehad. Daar doe je het uiteindelijk voor."

