Drentse kandidaat BoerBurgerBeweging: 'Bereikbaarheid platteland moet beter'

De partij ontstond uit een initiatief van Caroline van der Plas, die een jaar of vier geleden begon met het Twitteraccount BoerBurgertweet om de kloof tussen stad en platteland kleiner te maken. Elke week was een plattelander gasttwitteraar en verstuurde hij of zij tweets over zijn of haar leven.

Uiteindelijk leidde dat tot de nieuwe partij, die in maart voor het eerst meedoet aan de landelijke verkiezingen. Waalkens: "Het idee was: misschien kunnen we zelf mee gaan draaien aan de knoppen, zodat er meer kwartjes van Kok of tegenwoordig duizendjes van Rutte onze kant op rollen in plaats van naar het westen."

'Platteland hangt er een beetje bij'

De 53-jarige Waalkens is in het dagelijks leven leraar in het volwassenonderwijs op Terra. "De partij is ontstaan uit het idee dat de politiek en de pers in ons land vooral aandacht hebben voor de grote steden. Het platteland hangt er volgens ons maar een beetje bij. Het wordt vooral gezien als een wingewest, terwijl het hier juist zo mooi is en dat willen we zo houden."

Als voorbeeld van hoe het wat hem betreft niet moet, noemt hij weilanden die worden volgebouwd met zonnepanelen. "Van bovenaf gezien zijn het inderdaad net keramische kookplaten, zoals ik vanochtend in de krant las. Al die panelen zijn niet goed voor de grond, voor de biodiversiteit en uiteindelijk ook niet voor de leefbaarheid", zegt de boerenzoon.

Derk Evert Waalkens legt uit waar de Boer Burger Beweging voor is opgericht. Tekst gaat verder onder de video:

Kamerplanten

'Een beetje frisse lucht kan geen kwaad in Den Haag' staat groot op de poster waarop ook Waalkens' hoofd prijkt. "Wel eens kamerplanten gezien in de Tweede Kamer?", vraagt hij. "Die staan er dus niet, terwijl planten CO2 opnemen en dat omzetten in zuurstof, die essentieel is voor ons. Natuurlijk is dit als metafoor bedoeld, maar kijk eens naar het Kamerdebat over de avondklok van deze week. Het duurde acht uur. Dat kan toch ook in een kwartier? Van meer zuurstof ga je helderder denken, dus kan het sneller."

BoerBurgerBeweging pleit voor 'gezond verstand voor gezond platteland'. Natuurbehoud is een belangrijk punt voor Waalkens. Hij vindt dat er momenteel te veel mensen over stikstof praten in Den Haag, terwijl ze er geen verstand van hebben.

Openbaar vervoer

Een ander belangrijk punt dat hem tegen de borst stuit, is de uitholling van het openbaar vervoer. "Wij zijn als partij voor de Lelylijn, maar die stopt in Friesland en daar hebben we in Drenthe niks aan." Hij pleit ook voor een rechtstreekse treinverbinding van de Randstad met Drenthe. Daarnaast vindt de Assenaar dat het busvervoer in de Drentse dorpen veel beter moet en is hij voorstander van de komst van de Nedersaksenlijn.

Waalkens blikt positief vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Hij hoopt op vijf of zes zetels voor de BoerBurgerBeweging.