Avondklok in Drenthe: zo stil was het op straat

Het is in Nederland verboden om zomaar de straat op te gaan 's avonds en 's nachts. De avondklok loopt tot van 21.00 uur tot 04.30 uur en geldt sowieso tot 9 februari. De maatregel moet de verspreiding van het coronavirus verder indammen. Thuisbezoek moet ermee ontmoedigd worden.

Wie toch de straat op gaat zonder geldige verklaring, riskeert een boete. Het weerhield de meeste Drenten ervan de straat op te gaan, met als gevolg uitgestorven straten.

'Flauwekul'

Sylvana, Noah en Maelynn zijn om kwart voor negen op straat. Ze weten dat ze om negen uur binnen moeten zijn, maar vinden de avondklok eigenlijk maar dikke flauwekul. Ze houden zich er wel aan, want willen geen boete.

'Koe op de rails'

Meneer De Vries zit om vijf over negen nog op de fiets. Zijn trein had twintig minuutjes vertraging, omdat er een koe op de rails liep: "Overmacht, maar ik ga nu snel naar huis."

'Bij elkaar slapen'

Iris liep om 21.20 uur over straat met een werkgeversverklaring. Ze werkt in de supermarkt. Die sloot om kwart voor negen, maar dan moeten de medewerkers nog opruimen. Over de avondklok vertelt ze: "Ik vind het prima, maar om me heen hoor ik ook dat mensen creatieve oplossingen bedenken om het te omzeilen. Bijvoorbeeld om maar met z'n allen bij elkaar te blijven slapen."

'Geen fietsers'

Meneer van Horrsen laat zoals elke avond zijn honden uit. Dat voelt niet anders dan anders, maar er is wel een verschil: "Er zijn nu geen fietsers, maar wat me wel opvalt is dat er alsnog best veel auto's rijden."

Assen

Ook in de provinciehoofdstad lijkt iedereen zich keurig aan de avondklok te houden. In het centrum is het in ieder geval erg rustig.

