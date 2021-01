Jan Seton: ‘ Burgemeester zijn is echt een droombaan’

Zes jaar geleden riep Seton dat het burgemeesterschap zijn droombaan was. Op de vraag of de droom klopt met de werkelijkheid, reageert de burgemeester: "Ja, het is echt een droombaan. Nu ik zes jaar bezig ben, kan ik beter beoordelen wat de functie inhoudt. Het is eigenlijk meer een manier van leven dan dat het een baan is."

"Als ik om vijf uur of half zes uit het gemeentehuis loop en de deur dicht doe, dan is het niet zo dat ik klaar ben. 's Avonds en in het weekend ben ik ook burgemeester. Die manier van leven bevalt mij heel erg goed", verklaart Seton. Er zit volgens de goedlachse CDA'er een hele wereld achter zijn baan: "Een wereld van gesprekken met inwoners, met bedrijven, met instellingen, met bezoekjes die lang niet iedereen ziet, waarbij je wel veel goed kunt doen."

Wind van voren in windmolendossier

Het windmolendossier is in zijn gemeente een heet hangijzer, want waar de gemeente en de inwoners niet op de ronddraaiende witte reuzen zaten te wachten, kwamen ze er toch. "Dat is een dossier dat vanaf het begin tot nu heel belangrijk is. Daarin is verbinden als burgemeester nodig en mogelijk."

Over de bedreigingen aan het adres van een aantal ondernemers, zegt Seton: "De windmolenterreur is van een paar jaar terug. Afgelopen jaren is het rustig geweest. Natuurlijk zijn de mensen nog steeds heel erg ontevreden over hoe het is gegaan met de windmolens. We hebben er niet om gevraagd. De gemeente niet, de inwoners niet, maar ze kwamen er toch. Wat je dan moet doen, en dat is wat ik gedaan heb, is de verbinding zoeken op alle mogelijke manieren."

Dat klinkt makkelijker dan het is. "Ik kreeg de wind van voren, want ze zagen mij als een assistent van minister Kamp. Ik begon dus met een 3-0 achterstand, maar ik heb dat zeker naar een gelijkspel kunnen trekken, omdat mensen zagen dat ik oprecht mijn best deed door op verschillende momenten gesprekken met de inwoners aan te gaan. Dat heeft wel wat geholpen."

Ook de burgemeester kan de windmolens niet wegpoetsen, zei Seton eerder. Platform Storm blijft zich koste wat het kost verzetten in procedures tegen de hele zaak: "Het is misschien een kleine groep, maar ik vind hun mening nog steeds even belangrijk. Zij hebben zoveel moeite met de manier waarop de windmolens in ons gebied zijn geplaatst, dat ze daarmee de overheid eigenlijk niet meer vertrouwen. Die ga ik wellicht niet verbinden, maar ik ga ze ook niet loslaten."

Afmaken

Het is goed om verder te gaan met het Windmolendossier en de discussie rondom het voetbal in Tweede Exloërmond. Daarnaast komen er verkiezingen aan over dik een jaar: "Het wordt interessant om daar naartoe te werken. Wat wordt de politieke situatie in Borger-Odoorn na die verkiezingen in 2022? Daar kan een ervaren burgemeester ook een mooie rol in spelen."

Als de kalender rustig aan richting 1 juni gaat, zal er een datum geprikt worden voor de officiële herbenoeming. "Op 1 juni zit ik er zes jaar. Vlak voor die tijd zal ik opnieuw worden beëdigd. Het is te hopen dat we het coronagebeuren dan een beetje achter de rug hebben."

Seton heeft geen idee wat hij van de herbenoeming moet verwachten. Het is immers zijn eerste klus als burgemeester. "Ik zal eerlijk zeggen: ik ben nog nooit eerder herbenoemd, dus ik weet niet precies hoe zo'n procedure in zijn werk gaat. Bovendien zijn er ook veel dingen heel erg vertrouwelijk, zo weten we ook bijvoorbeeld niet precies wat de precieze uitslag van de stemming is geweest. Het enige wat we weten is dat er een meerderheid is, die graag met mij door wil."

