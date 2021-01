Otters weten de speciale ottertunnel goed te vinden

Dat zo'n tunnel werkt is te zien tussen Langelo en Lieveren. Hier kruist de weg van Roden naar Norg het dal van het Oostervoortsche DIep: een verkeersknooppunt van mensen en allerlei dieren. Tonnie Sterken, zoogdieronderzoeker, heeft een wildcamera bij de tunnel geplaatst. "De hermelijn, de bunzing en natuurlijk de otter, en dat is een pareltje in het geheel."

Veilig de route vervolgen

De stuw in het Oostervoortsche Diep blokkeert voor de dieren de doorgang. Daardoor gingen ze eerder uit het water, en staken de weg over. De tunnel bleek een uitkomst: veel dieren maken er gebruik van en kunnen nu op een veilige manier hun route vervolgen. Ook dieren waarvan je het niet zou verwachten: een haas, een familie eend.

Sterken: "Ik ben in 2017 begonnen met monitoren, omdat ik benieuwd was of er wel wat doorgaat. De otter zag ik er in 2020 voor het eerst, geweldig. Ik was ontzettend blij en ben er gestopt met monitoren, omdat ik weet dat deze tunnel uitstekend werkt."

