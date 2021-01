Cursus Archief voor Dummies: het belang van steeds weer checken

In delen drie en vier van de cursus Archief voor Dummies blijkt dat zelfs archivarissen mensen zijn, ook zij maken fouten! Archiefmedewerker Ferry Sieders: "Als wij bij het digitaliseren van bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte een typefout maken, dan staat er bijvoorbeeld ineens Johannus in plaats van Johannes. Dan wordt het moeilijker zoeken naar je opa."

Vaders vader voornaam

En hoe weet je dan of die Johannes, of Johannus, de voorvader is die je zoekt? Sieders: "Bijvoorbeeld door na te gaan of de namen die gebruikelijk in de familie vernoemd worden ook in deze tak van de familie voorkomen. De voornaam van vaders vader naar de eerste zoon, de voornaam van moeders vader naar de tweede, bijvoorbeeld. Als je dat patroon niet terugvindt, kan het zijn dat je fout zit." Hij benadrukt het belang van checken en dubbelchecken en verschillende archieven raadplegen: "Een bron is geen bron, hou dat als stelregel."

Niet breed

In de derde aflevering van Archief voor Dummies, die vanmiddag wordt uitgezonden, leren we onder meer wat voor boeiende informatie we kunnen vinden in de huwelijksakten van onze voorouders. Sieders: "De zogenaamde huwelijkse bijlagen kunnen veel inzicht geven in de omstandigheden van het jonge paar. Zo werd er soms wel eens een akte van onvermogen bijgevoegd. Dan weet je dus zeker: die hadden het niet breed."

Archiefmedewerker Ferry Sieders wil graag meer over zijn grootvader weten (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Dummies op de radio en Dummies op de film

In Drenthe Toen deze maand, maar ook in februari en maart komt er steeds weer een nieuwe aflevering van Archief voor Dummies. Elke zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Archief voor Dummies is ook te beluisteren in de Drenthe Toen podcast, en daar komt elke week een nieuwe aflevering bij.

De eerste aflevering van Archief voor Dummies ging over de burgerlijke stand. In de tweede aflevering stonden de kerkboeken centraal: voor de burgerlijke stand er rond 1811 kwam, registreerden de kerken dopen, huwelijken en overlijdens. Ferry Sieders liet zien hoe je in deze kerkregisters zoekt.

Lees ook: