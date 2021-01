De Week van Drenthe: Drenthe wacht op vaccinbestelling en burgemeester Coevorden stopt

Stijging geluidsoverlast

Uit politiecijfers blijkt dat het aantal meldingen van geluidshinder, vernielingen en jeugdoverlast in Drenthe vorig jaar enorm is gestegen. De jeugdoverlast verdubbelde bijna en het aantal vernielingen steeg met de helft. In de gemeente Tynaarlo steeg het aantal overlastmeldingen het sterkst. Drie keer zoveel als vorig jaar.

Burgemeester Bert Bouwmeester

Verder is in het weekoverzicht te zien dat de gemeente Coevorden op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Bert Bouwmeester stopt per 1 oktober 2021. Hij is dan bijna 18 jaar burgemeester van de gemeente.

Miljardensteun voor ondernemers

Drentse ondernemers laten weten dat steun hard nodig is. Het omzetverlies is groot. Daarom komt er een verhoging van de vergoeding voor de vaste lasten en een voorraadvergoeding. "Hoe hoger hoe beter. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega's", laat Bertus ten Hoor weten, hij is eigenaar van kledingzaken in Emmen.

Wachten op vaccins

Drenthe is klaar om op grote schaal te gaan vaccineren, maar de vaccins laten op zich wachten. "Het is best frustrerend dat we de vaccinaties nog niet hebben", laat Mariska Roeters weten. Roeters is bestuurder van zorgcollectief Zuidwest Drenthe. Volgens haar staat het personeel klaar voor de start van een grote vaccinatieronde, maar is het wachten op de levering van de prikken.

Bekijk het volledige weekoverzicht hieronder:

