MHBOS: De gehaktballenkoning uit Geesbrug blijft lachen

Naast hobbyfotografen en groundhoppers, kunnen ook gehaktballenverkopers niet wachten tot de amateurvoetbalwereld weer gaat draaien. Zo ook Mersman. Hij levert ieder seizoen duizenden van zijn vleeshompen af bij clubs uit Drenthe. "Van bier krijg je toch trek en dan is er niets makkelijker dan een balletje uit de jus", zegt Mersman.

Winstdaling

Hij heeft een kleine vleesfabriek in Geesbrug waar onder meer gehaktballen worden gemaakt. Mersman levert ieder voetbalseizoen duizenden af bij clubs in Drenthe. "Bijvoorbeeld bij HZVV, maar ook de plaatselijke voetbalvereniging uit Geesbrug VCG. In Dalen verkopen ze onze gehaktballen trouwens ook in de kantine."

"Maar bij voetbalverenigingen staat nu alles stil", vertelt Mersman. Zijn winst is met een aantal procent gedaald. De gehaktballenkoning probeert te blijven lachen en is zelfs bezig met het ontwikkelen van nieuwe vleesproducten: "Dan moet je denken aan speciale partyballetjes."

Pan met jus in een hoekje

Bij een van de adresjes van Mersman, de hoofdklasser uit Hoogeveen HZVV, gaat de kantinedeur voor de sier open. Leden mogen namelijk niet naar binnen. "Geen gehaktballen, niets", vertelt kantinebeheerder Marian Dekker. "We vervelen ons. Normaal gesproken zijn we dagelijks op het park aanwezig. De gezelligheid missen we heel erg."

Met acties online probeert HZVV haar leden te vermaken. De pan met jus voor de rundvleeskogels uit Geesbrug blijft nog even koud in een hoekje van de kantine staan. Mersman verliest zijn focus niet: "Marian, ik hoop je weer snel na de coronatijd te ontmoeten. Dat we dan weer met het buitenkraampje aan de gang kunnen gaan om de omzet verder omhoog te brengen. Dat je niet alleen verkoopt tijdens de pauzes, maar ook wanneer de wedstrijd bezig is."