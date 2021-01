'Buitensportschool voor iedereen' in Peize blij met maatschappelijke prijs

Kern met Pit is een landelijke wedstrijd die draait om de beste buurtinitiatieven van het afgelopen jaar per provincie. Een deelnemend project moet binnen dat jaar afgerond zijn. Alle toegelaten deelnemers ontvangen duizend euro en de provinciewinnaars mogen daar nog eens 1500 euro aan prijzengeld bij optellen.

De wedstrijd is bedacht door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Een organisatie die mensen, door middel van bijvoorbeeld Kern met Pit, uitdaagt om hun leefomgeving socialer en mooier te maken. De KNHM bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van advies- en ingenieursonderneming Arcadis. Dat netwerk helpt inwoners met goede ideeën en met het uitwerken ervan.

Peize in Beweging

Een van die ideeën was het Beweegpark Peize, bedacht door stichting Peize in Beweging. Die club bestaat uit een groep mannen met een passie voor het dorp en voor sport. Een beweegpark met sporttoestellen was een van de doelstellingen van de stichting.

Verhaal gaat verder onder de video

"Het is een soort sportschool, maar dan buiten", vertelt projectleider Bloem. "Ideaal voor deze tijd, waarin je niet in een echte sportschool kunt trainen. Er staan hier veel outdoor fitnesstoestellen op een speciale, geschikte ondergrond. Ze zijn geschikt voor krachtoefeningen, lenigheidsoefeningen, uithoudingsvermogen en balanceren. Er is van alles te trainen. Iedereen moet er gebruik van kunnen maken, dus bij de krachtapparaten verzet je bijvoorbeeld je eigen gewicht."

Multifunctioneel

Het is dus de bedoeling dat allerlei mensen zich gaan uitleven in het beweegpark, maar ook dat verschillende verenigingen er gebruik van gaan maken. Bloem: "Zie het voor je dat de voetbalvereniging hier een warming-up houdt of een bepaalde krachttraining afwerkt, fysiotherapeuten die met hun cliënten oefeningen komen doen en basisscholen die in de pauze of tijdens gym hun leerlingen hier laat sporten. Dat laatste gebeurt al."

Studenten en QR-codes

Daarbij helpen studenten van de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa College en Sportkunde aan de Hanzehogeschool met instructies. Mensen die alleen naar het sportparkje komen, kunnen met behulp van QR-codes informatie over de apparaten opvragen.

Sportief dorp

Het uiteindelijke doel van Beweegpark Peize is dat zoveel mogelijk mensen er komen bewegen. "Het is al een sportief dorp", vertelt Bloem trots, "En dat moet ook zo blijven. We zetten ons in voor een leven lang sporten voor iedereen."

Lees ook: