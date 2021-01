Drentse apothekers zien bijna halvering antibioticagebruik

Belangrijkste oorzaak is de anderhalvemetersamenleving. "Deze manier van leven is misschien niet altijd even leuk, maar het werkt wel", vertelt Sybolt Brouwer, voorzitter van de Drentse Apothekers Coöperatie.

Gebruik antibiotica gehalveerd

De veranderingen in het medicijngebruik zijn volgens Brouwer de eerste bevindingen van de vijftig Drentse apothekers. Een groter onderzoek met significante gegevens wordt door de Stichting Farmaceutische Kerngetallen nog gedaan. Maar de verschillen in het antibioticagebruik vergeleken met een jaar eerder zijn zo groot dat daar onder de Drentse apothekers geen twijfel over bestaat.

"Het gaat denk ik om bijna een halvering", vertelt Brouwer. "Het is écht opvallend."

Brouwer denkt dat het te maken heeft met onze leefwijze. Antibiotica wordt gebruikt bij infecties. "We houden 1,5 meter afstand, wassen onze handen vaker vanwege COVID en daardoor zien we ook andere infecties veel minder."

Minder resistentie van bacteriën

Minder antibiotica in omloop is volgens Brouwer goed nieuws, want daardoor zorgen we ook voor minder resistentie van bacteriën voor antibiotica. Er zijn dan minder bacteriën die tegen het antibioticum kunnen. "We zijn in Nederland al terughoudend in het gebruik van antibiotica. Als je het vergelijkt met de zuidelijke landen van Europa dan zitten wij maar op een tiende van die hoeveelheid", legt Brouwer uit. "Minder antibiotica is altijd goed, je moet alleen wel opletten dat je niet doorschiet en dat infecties ernstiger worden."

'Mensen moeten niet te bang zijn'

De vermindering van pijnstilling is volgens Brouwer iets ingewikkelder. Dat komt omdat er ook pijnstilling is waar mensen geen recept voor nodig hebben. Zoal paracetamol, dat mensen bij de supermarkt kunnen halen. De daling in de receptieve pijnstilling duidt Brouwer aan het minder ondernemen van activiteiten. Zo zijn er minder ongelukken op het sportveld en denkt Brouwer dat daar een verband tussen bestaat.

Wat betreft de terugloop van huidmedicatie hoopt Brouwer dat patiënten niet nalatig worden. "Mensen komen minder snel met een klacht en denken nu: 'Ach, dat gaat wel over.' Dat is ook vaak wel zo, maar in dit geval moeten mensen niet te bang zijn om bij de apotheek en de huisarts langs te gaan. We zijn gewoon open."

Antidepressiva, Ritalin en tranquilizers

Bij andere medicatie zoals antidepressiva of Ritalin voor mensen met een concentratiestoornis zien Drentse apothekers nog weinig grote verschillen. "Daar heb ik weinig informatie over", licht Brouwers toe. "We hadden met apothekers laatst een vergadering waarin wel de daling van 'tranquilizers' werd genoemd, maar dat zijn geen harde cijfers. Ik denk dat we dat pas na onderzoek zullen zien."