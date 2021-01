Arrestant cocaïnewasserij Nijeveen blijkt Colombiaanse drugscrimineel

Een van de verdachten die is opgepakt tijdens de in augustus opgerolde cocaïnewasserij in het Nijeveense Bovenboer is een internationale drugscrimineel. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het gaat om de 40-jarige geboren Colombiaan Alejandro D..

D. geldt in de Verenigde Staten als een 'narcoticakoning' en werd er veroordeeld tot 32 jaar celstraf. In 2018 werd hij vervroegd vrijgelaten en keerde hij terug naar Colombia.

Tijdens de inval van de politie op 7 augustus 2020 was de Colombiaan aanwezig in de wasserij in Nijeveen. De politie betitelde de wasserij, verstopt in een manege, eerder als de grootste ooit in Nederland aangetroffen. Volgens het Openbaar Ministerie had het laboratorium zo'n enorme capaciteit, dat het bij een jaar aan productie goed was voor een opbrengst van ruim 2,1 miljard euro, driemaal de jaaromzet van textielketen Zeeman.

Afgelopen donderdag stonden een aantal verdachten, waardoor D., voor de rechter in Amsterdam voor een inleidende zitting. Allemaal kwamen ze in beeld via de gekraakte chatdienst Encrochat.

De strafzaak gaat 14 april verder.

