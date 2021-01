WMD breidt waterzuivering Emmen uit: 'Ketels met hagelslag'

De nieuwe installatie, een zogeheten actief koolfilterinstallatie, komt achter het pompstation. "We hebben hier een vrij groot waterwingebied. We regelen hier de watervoorziening voor de omgeving hier in Emmen. We hebben hier 23 bronnen in dit gebied. En sinds 1937 zitten wij hier. In der loop der jaren zijn er ook gewasbeschermingsmiddelen gebruikt door de landbouw. En die sijpelen onze bodem in. We hebben hier ook effecten uit de industrie. En al die stofjes worden met behulp van actief kool gefilterd", zegt Simon Dost, expert techniek.

'Betere technieken'

Waarom de WMD 'nu pas' dit koolfilter plaatst? "In de loop der jaren zijn de analyse- en meettechnieken natuurlijk beter geworden. We kunnen veel lagere concentraties meten. Stofjes die nu een naam hebben, die in ruw water verschijnen."

"Wat je hier nu ziet, is de laagbouw", vervolgt Dost de rondleiding. "Er wordt een diepe kelder gebouwd. Daar komen acht grote ketels te staan met een diameter van 4,5 meter."

"Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Die ketels zijn gevuld met een soort hagelslag. Het ruwe water stroomt er doorheen. De stofjes die we niet in het water willen hebben, die absorberen aan de kool", legt Dost uit.

Noordbargeres

Verderop in het veld staan twee proefinstallaties bij twee van de 23 bronnen in het waterwingebied op de Noordbargeres. Het zijn groene ketels met meters erbij. "We hebben daar een actief koolfilter geplaatst recht op een bron. En waarom? Wij zagen in 2017 dat de concentratie bentazon wat opliep. Dat is een hulpstof in de landbouw die langzaam de grond binnendringt."

De proefinstallatie bij een van de bronnen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Dit is dus één ketel met de zogeheten hagelslag, voor één stofje. De ketels die geplaatst worden bij het pompstation zijn voor meerdere stofjes. "Geen één waterbron is hetzelfde."

'Ver beneden norm'

Dost zegt dat de inwoners niet bang hoeven te zijn dat het drinkwater nu niet goed is. "We zitten ver beneden de normen die ervoor zijn. We treffen kleine spoortjes aan. We willen deze installatie voor de toekomst bouwen. Zodat er een zeer robuuste installatie staat, voor de stofjes die nog onderweg zijn."

Dost is blij met de komst van de installatie: "Het begint aan de keukentafel. Met basisideeën. Je moet ergens een ei leggen, die vervolgens wordt uitgebroed door de WMD. En dat wordt vervolgens gebouwd. En twee jaar later staat er een complete installatie met alle toeters en bellen eraan. Dat is mooi. We willen het zekere voor het onzekere nemen."