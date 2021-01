Metaalelektro voert actie in Hoogeveen

Vanwege corona verloopt de staking anders dan normaal. Niet bij de bedrijven zelf met een podium of een manifestatie; de werknemers van de bedrijven komen met de auto naar de Markt in Hoogeveen. "We hebben een drive-in staking georganiseerd", vertelt Hank Oomkes van CNV Vakmensen. "Ze blijven in de auto, leveren het stakingsformulier in en gaan weer naar huis."

De vakbonden willen met de actie een betere CAO afdwingen. "De werkgevers komen niet over de brug met een goed loonbod en betere arbeidsvoorwaarden", zegt Oomkes. "We hebben een ultimatum gesteld en hebben een eis voor een loonsverhoging van 4 procent op tafel gelegd. Maar daar kunnen we natuurlijk over onderhandelen. We willen in ieder geval een koopkrachtverbetering voor de werknemers."

Fokker in Papendrecht heeft bij de tweede ronde van de NOW, de loonsteun voor bedrijven die geraakt zijn door Corona, 6,7 miljoen euro aangevraagd. "Ze zeggen dat het niet zo goed gaat, maar als je naar Fokker in Hoogeveen kijkt dan hoor ik van de leden dat ze erg druk zijn. Ik denk dat die loonsverhoging kan en dat we geen onredelijke eisen stellen", aldus Oomkes. Fokker in Hoogeveen wil niet op de staking reageren.