Vorst in Drenthe: Eelde was vannacht de koudste plaats van Nederland

De meeste Drenten werden vanochtend wakker in een bevroren wereld. Eelde was vannacht zelfs de koudste plaats van Nederland. Het werd er -6,7 graden Celsius.

Die temperatuur wordt gemeten 'in de weerhut', vertelt weerman Roland van der Zwaag. "Dat betekent dat de temperatuur gemeten wordt op anderhalve meter." Als we nog iets lager bij de grond meten, 'op klomphoogte', zakt de temperatuur nog meer. "Op klomphoogte, dat is ongeveer tien centimeter boven de grond, werd het -9,6 graden Celsius", aldus Van der Zwaag.

De vorst van vannacht valt in de categorie 'matige vorst'. We spreken van matige vorst als er een temperatuur tussen -5 graden Celsius en -10 graden Celsius gemeten wordt. Is de temperatuur -10 graden Celsius of lager? Dan spreken we van 'strenge vorst'.

Koudste 25 januari

Dit weer is normaal voor de tijd van het jaar, vertelt Van der Zwaag. "De koudste 25 januari werd gemeten in 1942. Toen was het maar liefst -15,8 graden Celsius." Het komt ongeveer een keer in de twee tot vijf jaar voor dat er sprake is van 'strenge vorst'.