Politieke frustraties over miljoenen duurdere sporthal Emmer-Compascuum

Uit de aanbesteding kwam een ontwerp dat 5,9 miljoen euro kost. Bij de nieuwe sporthal op het Abeln-terrein komt aan de zijde van het Hoofdkanaal een aantal woningen met mogelijkheid tot winkelruimte. Het feit dat de sporthal ruim drie miljoen duurder uitvalt, zet kwaad bloed bij de gemeenteraad. Aankomende donderdag beslist de raad over dit ontwerp.

Ik vind het een doodzonde dat de wethouder ons niet geïnformeerd" Johan Grethe - 50Plus

'Zoals het nu lijkt, kunnen we niet instemmen'

Oppositiepartij VVD eist excuses van wethouder René van der Weide. "De wethouder heeft zonder ons in te lichten het plafondbedrag losgelaten en geen nieuw plafondbedrag ingesteld. Hierdoor kost de nieuwe sporthal bijna zes miljoen euro. Zo gaat het college niet met de gemeenteraad om."

"In oktober is de gunning geweest, dus de wethouder wist bij de begrotingsbehandeling van afgelopen november al wat de definitieve prijs en de bijbehorende financieringslast was", aldus Van der Weide.

De partij vindt dit niet kunnen, aangezien de gemeente miljoenen moet bezuinigen de komende jaren. "Hij moet met een heel goed verhaal komen. Maar zoals het nu lijkt, kunnen we hier niet mee instemmen", zegt raadslid Marcel Meijer.

Sober

De rest van de oppositiepartijen denkt daar ook zo over. "Er mag van ons best gebouwd worden in tijden van bezuinigen, maar sober", zegt fractievoorzitter Jenneke Ensink van LEF!. "We moeten al op heel veel fronten inboeten. Er ligt ook een ander plan van 2,9 miljoen euro. Dus misschien moet het maar terug naar de tekentafel."

"Dit valt niet goed te praten, het irriteert me", zegt Johan Grethe van 50Plus stellig. "Ik vind het een doodzonde dat de wethouder ons niet geïnformeerd heeft over het loslaten van het plafondbedrag. Dit ook tegenover de bezuinigingen van de gemeente en bijvoorbeeld daardoor de sluiting van de gemeentewinkels."

Zo moet de nieuwe sporthal eruit komen te zien (Rechten: Jansman Bouw)

"Het lijkt mij wijs om het besluit uit te stellen. Wij hebben nog geen definitief standpunt", zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Henk Huttinga. "Wij houden er niet van, dat we niet geïnformeerd worden. We wachten de aanvullende informatie die we zouden krijgen, nog even af."

Lering uit trekken

"Het geld kan maar één keer uitgegeven worden. En dit werkt als een rode lap op een stier bij ons. We voelen ons voor het blok gezet en staan met de rug tegen de muur. Als we niet akkoord gaan moet de aanbesteding opnieuw", zegt Bernadette van der Woude van GroenLinks. "Wij vinden deze kosten echt veel te hoog en gaan hier niet mee instemmen. Het college moet hier lering uit trekken."

"We zijn hier heel erg verbaasd over", zegt Carmen Hoogeveen van D66. "We denken dat we hier niet mee in kunnen stemmen. Of de wethouder moet nog met heel andere antwoorden tevoorschijn komen."

Goedkoper plan

Drie partijen meldden zich bij de aanbesteding van de sporthal. Het plan van Bouwbedrijf Jansman, in samenwerking met de bedrijven Harwig en Peter van Dijk, kwam als beste uit de bus. Later bleek er ook een plan te zijn van 2,9 miljoen euro. Dat bedrijf schreef een brief aan de gemeenteraad. De oppositie vindt dat ook naar dat plan gekeken kan worden, maar dat kan niet zomaar, legt wethouder René van der Weide uit.

"De aanbesteding is geheim. Een beoordelingscommissie beoordeelt de biedingen zonder prijs. Er worden punten per onderdeel toegekend aan het plan. Het plan met het hoogst aantal punten wint de aanbesteding. En dan komt er later een prijs bij. En dan is het een kwestie van gunnen of niet gunnen." Normaal gesproken blijven de andere kandidaten geheim, maar door de brief aan de gemeenteraad is bekend geworden dat er een partij voor 2,9 miljoen euro een sporthal kan bouwen.

"Het is niet zo dat dat twee dezelfde plannen zijn. Er zitten tussen beide wezenlijke verschillen", zegt Van der Weide. "En we kunnen ook niet zomaar voor die kiezen. Dan moet de aanbesteding opnieuw."

2,8 miljoen niet haalbaar

Waarom hij het plafondbedrag losgelaten heeft? Het bedrag van 2,8 miljoen euro niet haalbaar. "Dat was in 2016 gebaseerd op algemene aannames. De bouwkosten zijn onder meer gestegen. Er zitten eisen aan kwaliteit en duurzaamheid. Het is heel lastig om te bepalen wat voor prijs er bij hoort. We vragen creativiteit." Bij een nieuw plafondbedrag was de kans aanwezig dat er geen concrete biedingen kwamen, aldus het college. Daarnaast speelt de locatie een grote rol. In 2018 is besloten om de sporthal te bouwen op het Abeln-terrein, omdat de komst van een tweede supermarkt in het dorp uitbleef. "Als je een sporthal aan de rand van een dorp bouwt, maakt dat een verschil met deze specifieke locatie. Dit moet niet iets standaards zijn, dit is de aanblik van het centrum."

Het was wel fijn geweest als we meegenomen waren in het loslaten van het plafondbedrag." Anita Louwes-Linnemann - PvdA Emmen

Ook coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA zijn er nog niet helemaal uit, maar lijken in te gaan stemmen. "We staan positief ten opzichte van dit plan en ook met dit prijskaartje. We hebben nog wel enkele vragen en kritische opmerking over het proces, maar als die goed beantwoord kunnen worden dan zijn voornemens om in te stemmen", zegt fractievoorzitter Aimée van der Ham van Wakker Emmen.

Ook PvdA vindt dat er nu doorgepakt moet worden. "We staan er positief in. Het was wel fijn geweest als we meegenomen waren in het loslaten van het plafondbedrag. De wethouder heeft geen zonde begaan, maar informeren hierover was prettig geweest. Er lig een mooi plan en wij vinden het tijd dat de holle kies in het dorp aangepakt wordt", zegt Anita Louwes-Linnemann.

Groot dilemma

Coalitiepartij CDA is er nog niet over uit en worstelt met het vraagstuk. "Het is een heel groot dilemma, want het is al gepresenteerd aan de inwoners, de EOP (Erkende overlegpartners, red.). Dat is het moeilijkst. We zijn hier echt niet gelukkig mee, de manier waarop het proces is gegaan. De wethouder mag het nog eens heel erg goed uitleggen, want het laatst woord is er nog niet over gezegd."

Vanavond en morgenavond wordt er binnen de fracties nog druk vergaderd. Donderdagavond zal blijken of de gemeenteraad akkoord gaat met de komst van de miljoenensporthal.

