Eén persoon overleden, 123 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat er het afgelopen etmaal 123 nieuwe coronabesmettingen in de provincie Drenthe zijn bijgekomen. Er is één persoon in de gemeente De Wolden overleden aan het coronavirus en vier personen zijn in het ziekenhuis opgenomen.

De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Emmen met 38, gevolgd door de gemeente Coevorden (26). De personen met corona die opgenomen zijn in het ziekenhuis komen uit de gemeenten Emmen, De Wolden, Noordenveld en Westerveld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM 25-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 769 (+3) 4 10 Assen 1855 (+11) 34 11 Borger-Odoorn 895 (+7) 17 11 Coevorden 1569 (+26) 36 19 Emmen 4518 (+38) 76 (+1) 49 Hoogeveen 2749 (+13) 49 33 Meppel 1306 (+3) 19 22 Midden-Drenthe 1121 (+5) 17 23 Noordenveld 719 (+4) 13 (+1) 19 Tynaarlo 864 (+6) 14 (+1) 17 Westerveld 459 (+3) 11 7 De Wolden 1028 (+4) 21 (+1) 13 (+1) Onbekend 30 0 0

In totaal zijn er in de provincie Drenthe sinds de uitbraak van het coronavirus 17.878 mensen positief getest.

Ziekhuisopnamen

In Drenthe liggen momenteel dertig personen covid-19 op een ziekenhuisbed. Dat zijn drie minder dan afgelopen vrijdag. Op de intensive care is het aantal covid-patiënten wel gestegen. Vrijdag waren dat er nog 13, vandaag ligt dat aantal op 15. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN).

Het ROAZ meldt wel dat het gaat om 'dynamische cijfers', dat houdt in dat het in de middag al anders kan zijn dan op het meetmoment in de ochtend.

Landelijke cijfers

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december. In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op 5138 per etmaal. Het gemiddelde daalt al een tijd.

Op maandagen ligt het cijfer over het algemeen wat lager dan later in de week. Maar ook vergeleken met eerdere maandagen daalt het aantal nieuwe gevallen. Precies een week geleden meldde het RIVM 4800 vastgestelde besmettingen en de week daarvoor bijna 5500. Op de eerste maandag van 2021 waren er meer dan 6600 nieuwe gevallen en op de laatste maandag van 2020 meer dan 7400.

Richting de miljoen besmettingen

Afgelopen etmaal werden 40 sterfgevallen gemeld, tegen 30 op zondag. Dat aantal ligt op zondagen en maandagen meestal lager dan op andere dagen. Bovendien wil het niet zeggen dat al deze mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms een tijd later pas doorgegeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 953.000 coronabesmettingen vastgesteld. In de loop van volgende week kan de miljoenste persoon positief worden getest. Van 13.580 mensen is het zeker dat ze aan het virus zijn overleden.