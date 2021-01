Rellen: Drenthe blijft rustig maar alert op kopieergedrag

Hoe kijken gemeenten, ziekenhuizen, GGD en de Veiligheidsregio Drenthe aan tegen de rellen in het land van afgelopen weekend? Zaterdag werd een testlocatie van de GGD in Urk in brand gestoken, zondag braken er rellen uit in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, die vervolgens oversloegen naar andere gemeenten: onder meer in Tilburg, Helmond, Stein, Roermond en Apeldoorn ging het mis. In hoeverre leiden de onlusten tot kopieergedrag?

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen krijgt inmiddels signalen binnen dat mensen in Emmen willen demonstreren tegen het coronabeleid. Op social media gaat een oproep rond om aanstaande dinsdagmiddag om twee uur te komen demonstreren op het Raadhuisplein. 'Neem al je matties mee' staat er in de oproep.

'Niet komen klooien'

"Deze rellen in Nederland kunnen leiden tot kopieergedrag", geeft Van Oosterhout als reactie op de oproep. "Iedereen heeft het recht om te demonstreren; om boos te zijn op de coronamaatregelen en op de avondklok. Dat kan ook prima in Emmen, mits je dat doet in de uren voor het ingaan van de avondklok. Maar laat ze eerst even bij mij langskomen voor het maken van goede afspraken hierover. Want als ze hier komen om te klooien en daarmee hun onvrede omzetten naar geweld tegen de politie, dan trek ik een ander laatje open."

Op de vraag of Van Oosterhout de politiemacht in Emmen gaat opschalen, wil hij geen antwoord geven. Ook de politie wil om 'tactische redenen' niet ingaan op de vraag. Wel benadrukt Van Oosterhout dat hij de zorg draagt voor de veiligheid van de politie. "Ook zij willen weer veilig thuiskomen bij hun gezin. Je mag demonstreren, maar ik zou het mijn eigen kinderen afraden in deze tijd", besluit Van Oosterhout.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en burgemeester van de gemeente Assen Marco Out bespreekt vanmiddag met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's de onlusten van gisteren. Daarbij zit ook minister van Justitie Grapperhaus. Voorafgaand wil Out nog niets zeggen over de inzet van het gesprek.

Merendeel gemeenten nog kalm

In de gemeente Coevorden is het rustig. Onvrede over de coronamaatregelen leidde begin januari voor de agressie in de Coevorder wijk Poppenhare. Toen liepen grote groepen mensen op straat en werden vernielingen gepleegd en branden gesticht. "We houden het in de gaten, maar we krijgen nu nog geen signalen binnen. Vanuit de hele gemeente Coevorden overigens niet. Uiteraard zijn de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren extra alert", zegt een woordvoerdster. "Het lijntje naar de politie is kort."

Ook uit de gemeente Tynaarlo komt geen enkel signaal dat dat er ongeregeldheden op komst zijn. "Sterker nog", zegt burgemeester Marcel Thijsen, "tot nu toe zijn alle regels in onze gemeente heel goed opgevolgd. Het gevoel van de urgentie van de avondklok is heel hoog." De gemeente Hoogeveen onderschrijft dat. "Ook hier krijgen wij nog geen signalen binnen, uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten", zegt een woordvoerder.

Ziekenhuizen en GGD-testlocaties

In Enschede werd gisteren het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bekogeld. Relschoppers probeerden ramen in te gooien. Dat lukte niet. Het ziekenhuis heeft extra beveiliging ingezet. Op de Treant Zorggroep locaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal is al 24-uur per dag beveiliging aanwezig. "Wij zien nog geen ontwikkelingen zoals die zich in Enschede manifesteerden", zegt woordvoerder Erwin Kikkers. "Bij calamiteiten kunnen we de beveiliging snel opschalen." Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zegt voldoende beveiliging te hebben.

In Urk werd zaterdag een testlocatie van de GGD in brand gestoken. Aanwijzingen voor soortgelijke acties in Drenthe heeft de GGD niet. "Net als bij de ziekenhuizen hebben ook onze locaties 24-uurs beveiliging. Opschalen van die beveiliging is nu niet nodig", zegt een woordvoerder.

