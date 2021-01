'Slepende kwestie Hanebijtershoek Gieten moet naar de rekenkamer'

Er is meer onderzoek nodig naar de slepende kwestie rond de Hanebijtershoek in Gieten. Dat vinden de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de gemeente Aa en Hunze. Ze willen dat de rekenkamercommisie onderzoek doet. De partijen dienen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in voor het onderzoek.

Een onderzoek door die rekenkamercommisie is volgens de twee partijen hard nodig om een jarenlange patstelling te doorbreken.

Slepende kwestie

Het draait allemaal om een stukje weg tussen de Stationsstraat en de Hanebijtershoek. Bewoners van de twaalf woningen aan de Hanebijtershoek gebruiken die weg om naar het centrum van Gieten te komen. Over dat weggetje wordt al 25 jaar gesteggeld.

Toen werd de boerderij op de hoek verkocht en kwamen er woningen te staan. De weg die de boer altijd gebruikte, bleef bestaan voor de bewoners.

Maar die weg loopt over de grond van de boerderij. Een projectontwikkelaar die een tijdje eigenaar was van de boerderij en de grond, had een goede weg naar het centrum moeten aanleggen, was de afspraak. Die is er alleen nooit gekomen en op het perceel staat nu alleen nog een verpauperd pand.

Ondertussen bleven de bewoners van de Hanebijtershoek de oude weg gebruiken, tegen het zere been van de huidige grondeigenaar. Die wilde door meerdere procedures afdwingen dat er een nieuwe weg komt die niet over zijn grond loopt. In 2012 moest de eigenaar van de rechter een wegblokkade weghalen die ervoor zorgde dat bewoners niet bij hun huizen konden komen.

Openbare weg of niet?

Volgens de gemeente Aa en Hunze gaat het om een openbare weg en de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, was het daar in 2012 mee eens. Zaak opgelost zou je zeggen, maar volgens de PvdA en GroenLinks is er nog steeds 'veel ongenoegen bij buurtbewoners en belanghebbenden'. Er is volgens de fracties behoefte aan duidelijkheid. Want nu ligt er een stuk openbare weg op particuliere grond die bij de oude boerderij hoort.

Raadslid Henk Santes (PvdA): "We willen dat de rekenkamercommisie het hele dossier eens gaat doornemen om te bekijken wat er klopt. Dat verpauperde pand doet de uitstraling van de Stationsweg geen goed." De partijen wilden de discussie over de kwestie in de raad voeren, maar omdat het zo ingewikkeld is lijkt het de PvdA en GroenLinks beter om de rekenkamercommissie ernaar te laten kijken. Daarbij moet ook aandacht besteed worden aan de rol van de gemeente Aa en Hunze door de jaren heen.

