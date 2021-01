Weidesteyn krijgt hulp van militairen: 'Het is vergelijkbaar met een uitzending'

Eind december werd op een woonafdeling van Weidesteyn de eerste coronabesmetting vastgesteld. Daarop volgden voor het personeel weken van overwerken, waarin de spanning steeds verder opliep. Op den duur begonnen ook medewerkers uit te vallen.

Dat we families uit elkaar moesten houden, is waar ik het meest last van heb gehad" Sjoerdtsje Funke, locatiehoofd Weidesteyn wonen

Bezoek niet welkom

Toen meer en meer bewoners ziek werden, moesten de besmette afdelingen worden gesloten voor bezoek. "Dat is het meest nare wat je als locatiehoofd dan moet doen", zegt Sjoerdtsje Funke, locatiehoofd Weidesteyn Wonen. "Als mensen ziek zijn wil je vooral bij elkaar zijn. Dat we families uit elkaar moesten houden, is waar ik het meest last van heb gehad."

Onder de besmettingen is een steekproef gedaan om te kijken of het gaat om de Britse variant van het coronavirus. "Daar hebben we nog geen uitslag van. Die verwacht ik volgende week."

'Humor en enthousiasme'

Na weken van overwerken, kon het personeel het niet meer bolwerken en riepen ze de hulp van Defensie in. Vorige week donderdag kwamen vijf militairen uit het Brabantse Oorschot om het zorgpersoneel te ondersteunen.

Funke: "Vanaf de eerste dag bracht het verlichting. Dat zit in de uren zorg die ze leveren, maar ook het stuk humor en het enthousiasme waarmee ze komen. Dat doet iets met een afdeling waar men wekenlang in spanning zit."

Niet in camouflage

Toen de militairen donderdagochtend aankwamen, waren ze gekleed in camouflagepak. In overleg met Funke is besloten om die pakken te verruilen voor gewone kleren. "Dat hebben we gedaan zodat het voor onze bewoners rustiger is", zegt Funke. In Weidesteyn wonen onder andere mensen met vergevorderde dementie. "Zij hebben bij de legerkleuren misschien andere associaties."

(Bekijk hier de reportage over de situatie bij woonzorgcentrum Weidesteyn. Het verhaal gaat verder onder de video)

'Handen in het haar'

Onder de vijf militairen die zijn ingezet in Hoogeveen zijn drie verzorgenden, een verpleegkundig en een planner. Met die laatste waren ze ook erg blij, aangezien de planner van Weidesteyn was uitgevallen.

Luitenant Peggy van Haren is als planner op de eerste dag direct aan de slag gegaan om orde op zaken te stellen: "We troffen een afdeling aan waar ze met de handen in het haar zaten. Gelukkig hebben we nu een redelijke planning rond gekregen."

Het is crisis, dan moeten we zo snel mogelijk in beeld krijgen wat er nodig is" Luitenant Peggy van Haren

De militairen komen uit het Brabantse Oorschot en zijn onderdeel van de 13e Lichte Brigade, een zelfstandige gevechtseenheid binnen de Koninklijke Landmacht. Zolang de hulp in Hoogeveen duurt verblijven ze in een hotel in Hoogeveen.

Van Haren vindt de operatie in Hoogeveen in zekere zin vergelijkbaar met op uitzending gaan: "De inhoudelijke situatie niet, maar het is wel crisis. Dan moeten we zo snel mogelijk in beeld krijgen wat er nodig is en daar de juiste keuzes in maken. Dus als je het zo bekijkt wel."

Strijd nog niet gestreden

Na anderhalve week is de situatie in het woonzorgcentrum een stuk verbeterd, al is de strijd nog niet gestreden. De besmette afdelingen zijn inmiddels weer open voor bezoek. Bezoekers worden wel vanaf het moment dat ze de deur binnen stappen tot het moment dat ze weer buiten staan, begeleid door een medewerker.

Funke: "We zijn zo blij met de hulp. En ik ben zó trots op alle medewerkers dat het niet meer in mijn lijf past. Wat een saamhorigheid ontstaat er dan met elkaar."

Niet alle zorginstellingen in Nederland die hulp hebben gevraagd van Defensie, hebben die hulp ook gekregen. Er zijn er zeker twee in Groningen wiens verzoek niet werd ingewilligd. Er zijn vooralsnog geen andere zorgcentra in Drenthe die de hulp hebben ingeroepen van Defensie.

