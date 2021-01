Spannende maand voor theaterspektakel Pauperparadijs in Veenhuizen

Het Pauperparadijs is voor deze zomer al aangekondigd, maar of het kan doorgaan is nog ongewis (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het is de maand van de waarheid voor stichting Het Pauperparadijs. Want kan deze zomer de derde editie van het theaterspektakel alsnog doorgaan in Veenhuizen, of gooit corona net als vorig jaar opnieuw roet in het eten? Producent Wolter Lommerde wil uiterlijk 1 febuari beslissen.

"Vooralsnog gaan we ervan uit dat het kan, maar wekelijks verandert er zoveel, dat ik geen voorspelling meer durf te doen", zucht Lommerde. "De ene dag stap ik positief mijn bed uit, vol vertrouwen dat het dit keer wel gaat lukken, een dag later kan de stemming zomaar omgeslagen zijn."

Vorig jaar zou het succesvolle Pauperparadijs voor een derde zomer in het gevangenisdorp opgevoerd worden, na het succes in 2016 en 2017, en in 2018 de opvoering in theater Carré in Amsterdam. Lommerde en zijn team gingen er vol voor. "Alles was geregeld, de voorverkoop liep goed, dus namen we in januari het besluit om definitief tot een derde voorstellingenreeks te komen. En toen kwam het coronavirus, dat de wereld compleet veranderde."

'Ik blijf hoopvol'

De stichting heeft nog lopen schuiven met de theatervoorstellingen, tot 1 september aan toe. Maar in april was al duidelijk, dat het niet meer ging lukken."Geen enkel evenement mocht doorgaan. Toen hebben we alle belangstellenden doorverwezen naar de zomer van 2021. De kaarten zijn dus nog altijd geldig. Maar of we die belofte ook kunnen waarmaken? Ik blijf hoopvol, en mensen snakken er ook naar dat ze eindelijk weer es ergens naartoe kunnen", zegt Lommerde.

De derde editie van Het Pauperparadijs staat deze zomer geprogrammeerd van 1 juni tot en met 8 augustus. Ruim veertig voorstellingen zijn gepland, van woensdag- tot en met zondagavond. Maar wat al wel als een paal boven water staat, zo zegt Lommerde, is dat corona dan ook nog lang niet de wereld uit is. "Jammer, maar helaas. Het is de realiteit. We hadden eigenlijk gehoopt dat we rond die tijd al heel ver zouden zijn in ons land met vaccineren, maar dat loopt ook telkens weer anders. Vraag is dan, in hoeverre je veilig met duizend man op een tribune kunt zitten", aldus Lommerde.

Geen evenementen tot 1 juni

Vorige week besloten de twaalf Drentse burgemeester dat er tot 1 juni geen grote evenementen mogelijk zijn in de provincie. Lommerde dacht wel meteen 'gelukkig, met Het Pauperparadijs vallen we er net buiten'. "Maar de komende dagen moet blijken of het haalbaar is dat het theaterspektakel doorgaat."

Lommerde blijft positief. Vorig jaar zijn al tonnen aan voorbereidingskosten gemaakt, en een deel daarvan kan voor dit jaar ook nog gebruikt worden. "Maar als het nu weer niet door kan gaan, en we moeten alle betaalde tickets terugbetalen, dan wordt het een financieel drama." Wachten tot september, en het theaterspektakel net zolang uitstellen totdat het merendeel gevaccineerd is, dat is volgens de theaterproducent geen haalbare kaart. "Dat wordt gewoon te laat. Het speelt zich af in de buitenlucht, dan wordt het te koud om uren buiten te zitten."

Sneltest voor evenementen

Lommerde hoopt dat door alle extra maatregelen het coronavirus zo snel mogelijk de kop ingedrukt wordt. "Ik blijf positief, we moeten mensen ook weer wat hoop bieden, en straks in de zomermaanden weer wat cultuur. Want weer een jaar niks, ik moet er niet aan denken. Wellicht zijn we straks zover dat we met een ademtest, of via een andere sneltest mensen kunnen controleren op corona, voordat ze naar een festival gaan. En dan kan er misschien wel meer", klinkt het hoopvol.

De theaterproducent wacht nog op een reactie van de gemeente Noordenveld, om te horen in hoeverre zij open staan voor een evenementenvergunning na 1 juni. En ook is er nog een nieuwe garantieregeling in de maak voor zomerevenementen. "Er speelt nog van alles achter de schermen. Maar rond 1 februari willen we toch wel hom of kuit."

