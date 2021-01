Betonnen fietspad dwars door archeologisch rijksmonument bij Anloo

De gemeente Aa en Hunze is bezig met het aanleggen van een betonnen fietspad in de Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo. Staatsbosbeheer is niet blij met de plotselinge komst van het fietspad, vooral omdat de route door een archeologisch rijksmonument gaat.

De Strubben-Kniphorstbosch is aangemerkt als archeologisch rijksmonument vanwege de vele vondsten die er zijn gedaan en is het grootste archeologische monument van Nederland. De vondsten stammen uit de periode van de Prehistorie tot aan de Late Middeleeuwen. Het gaat bijvoorbeeld om hunebedden, urnenvelden en grafheuvels, maar ook om karrensporen en middeleeuwse grenzen van de boermarken.

Onaangenaam verrast

Op de plek waar nu beton gestort is, lag voorheen een soort schelpenpad uit het begin van de vorige eeuw. Voordat dat pad werd aangelegd, lag er de oude weg van Anloo naar Zuidlaren. Het schelpenpad was niet meer in een goede staat, waarop de gemeente besloot de weg veiliger te maken voor fietsers. Tegen het zere been van Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van het gebied rondom het fietspad. Het pad zelf is van de gemeente.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat de natuurbeheerder onaangenaam verrast was door de actie van Aa en Hunze. "Het plan is ons medegedeeld en daarop hebben we een brief geschreven met de boodschap dat we het betonnen fietspad niet vinden passen in een archeologisch rijksmonument. We hebben geen reactie gekregen en zijn erg verbaasd dat de gemeente al begonnen is met de aanleg", zegt de woordvoerder.

Het gebied wemelt volgens Staatsbosbeheer van de vondsten en heeft een hoge archeologische waarde. Wil je daar iets aanleggen, dan gelden daar volgens de natuurbeheerder strenge regels voor. "Er is iets goed misgegaan hier, dat is wel duidelijk", vertelt de woordvoerder. Ook wordt er gevreesd voor de veiligheid van de schaapskudde die van het gebied gebruik maakt, omdat het gladde betonnen fietspad mogelijk uitnodigend is voor hardfietsers of speed pedelecs.

'Onze weg, onze keuze'

De gemeente Aa en Hunze is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het terrein waarop de weg ligt in eigendom is van de gemeente en dat Aa en Hunze daarom zelf kan bepalen wat ermee gebeurt. Een zienswijzeprocedure is daarom volgens de gemeente niet nodig. "De keuze is gemaakt om het materiaal van het schelpenpad te veranderen in beton, voor het comfort van de fietsers daar." De woordvoerder zegt zich niet voor te kunnen stellen dat er ruchsichtloos in archeologisch gebied wordt gebouwd.

Staatsbosbeheer was volgens de gemeente op de hoogte van de plannen. Ook wist de gemeente van de weerstand van Staatsbosbeheer tegen het plan, maar ondanks de bezwaren heeft de gemeente toch het betonnen fietspad aangelegd. De natuurbeheerder zegt binnenkort in gesprek te gaan met de gemeente over de gang van zaken.