Wat doe je als je werknemer zich privé niet aan de coronamaatregelen houdt?

Stel je voor: je bent werkgever en je merkt dat je werknemer zich in privétijd niet aan de coronamaatregelen houdt. Wat doe je dan? Of beter gezegd: kun je iets doen?

"Een hele lastige situatie", begint advocate Sarah Zoer van REIN advocaten & adviseurs uit Assen en Groningen. "Je privéleven blijft in principe privé. Een werkgever kan je daarin dan ook in beginsel geen dingen verplichten of verbieden. Dat is een fundamenteel recht."

Dat wordt echter anders wanneer datgene wat je in je privéleven doet, je werk schaadt. "Wanneer het de mogelijkheid om je werk goed uit te voeren raakt, wordt het een heel ander gesprek", legt Zoer uit. "Want dan gaat het om je functioneren en gaat de vraag spelen of jij je als goed werknemer gedraagt." Zoer neemt daarbij als voorbeeld een situatie waarin een werknemer zich in het weekend niet aan de coronamaatregelen houdt, terwijl hij of zij een contactberoep heeft.

"Een werkgever zou dat dan moeten kunnen reguleren", vindt Zoer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer door zijn of haar acties niet meer inzetbaar is doordat hij of zij besmettingsgevaar oplevert voor collega's of klanten. "Je kunt daar als werkgever natuurlijk een gesprek over voeren met je werknemer. Daarin moet je ook kenbaar maken wat de consequenties voor de werknemer zijn, als hij of zij ermee doorgaat." Pas na meerdere keren verzoeken en (schriftelijk) waarschuwen kan een werkgever eventueel vervolgstappen ondernemen.

'Belangrijk dat coronamaatregelen op werkvloer nageleefd worden'

Zoer ziet dat de meeste mensen er onderling wel uitkomen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt in soortgelijke situaties toch nog vaak in het voordeel van de werknemer besloten, ziet Zoer in de praktijk. Ook al gebeurt dat in relatie tot corona ook steeds vaker in het voordeel van de werkgever. De coronamaatregelen zijn immers maatregelen die door de overheid zijn opgelegd en waar iedereen zich aan te houden heeft.

"Het probleem is ook dat gedrag in de privésfeer ook moeilijk te controleren is, door werkgevers", legt Zoer uit. Ze denkt dan ook dat het des te belangrijker is dat de werkgever ervoor zorgt dat de coronamaatregelen op de werkvloer wel goed nageleefd worden, "juist omdat je niet kunt zien wat je werknemers buiten werktijd doen".

Geen kant-en-klaar antwoord

Zoer krijgt steeds vaker praktische vragen over coronagerelateerde situaties. "Maar dat gaat dan vooral om situaties op de werkvloer, zoals een werknemer die tijdens werktijd geen mondkapje wil dragen of de uitslag van zijn of haar coronatest niet kenbaar wil maken." De vragen zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden. "Dat moet per situatie bekeken worden", sluit Zoer af.