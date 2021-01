Broers krijgen vier jaar cel voor drugsdealen

De rechtbank in Groningen heeft twee broers (24 en 27) uit Stadskanaal tot vier jaar celstraf veroordeeld wegens cocaïnehandel en witwassen. Dat gebeurde ruim 3,5 jaar lang, in Stadskanaal.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de broers drie jaar cel geëist. De aanklager ging uit van een periode van ruim twee jaar. Maar de rechtbank vindt een langere periode bewezen. De rechtbank is van oordeel dat de eis van de officier van justitie niet voldoende rechtdoet aan de ernst van de feiten.

Voor handel in cocaïne, gedurende ruim drieënhalf jaar, is een gevangenisstraf van 48 maanden op zichzelf al passend, aldus de rechtbank. "Ze bedreven samen een behoorlijke handel, over een lange periode. Dat rechtvaardigt een lange celstraf."

In maart 2019 werd een onderzoek naar de mannen gestart. Dat gebeurde na diverse meldingen over drugshandel in en nabij Stadskanaal. De mannen werden daarbij telkens in combinatie met elkaar genoemd. Het vleesrestaurant van de oudste broer speelde bij het dealen een belangrijke rol. In dat restaurant kwamen ook veel voetballers uit Nieuw-Buinen drugs kopen.

Kletsende kopers

Meer dan dertig personen uit Stadskanaal en Nieuw-Buinen hadden verklaard wel eens drugs bij de broers te kopen. Sommige van hen deden dat al drie jaar lang. De mannen reden daarnaast in kostbare auto's rond. Uit financieel onderzoek kwam naar voren dat dat niet strookte met enkel de opbrengst van het restaurant. Bovendien had de jongste geen verklaarbaar inkomen.

Gepost bij restaurantje

Bij het restaurant werd een tijdlang gepost door agenten. Wat daarbij opviel was dat sommige bezoekers amper een minuut binnen waren, en zonder een afhaalmaaltijd naar buiten kwamen. In juli vorig jaar werd de oudste op de A7 aangehouden. Hij was op weg van Amsterdam naar Stadskanaal. In zijn auto lag een blok cocaïne met een straatwaarde van 50.000 euro. De harddrugs waren niet van hem, verklaarde hij twee weken geleden op zitting. Hij had de drugs voor een kennis opgehaald. Voor de opdracht had hij 500 euro ontvangen, stelde hij.

Cocaïne-bedragen

Maar de rechtbank gaat er vanuit dat de aangetroffen cocaïne ook onderdeel was van de 'bedrijfsvoorraad' van de Kanaalsters. De drugs werden door de klanten vaak afgerekend via Tikkie-betaalverzoeken, in bedragen die overeenkomen met cocaïne-prijzen. Het geld kwam op verschillende rekeningen van de oudste terecht. Die had meerdere rekeningen uitgestald bij meerdere banken.

47.000 euro

De rechtbank vindt bewezen dat de mannen met hun handel 47.000 euro hebben verdiend. Ze worden, naast de celstraf, ook in hun portemonnee geraakt: ze moeten het crimineel verdiende geld gezamenlijk afdragen aan de Staatskas.

De oudste wacht dit jaar nóg een strafzaak: hij zou een vrouw uit Alphen aan den Rijn voor bijna 9000 euro hebben opgelicht.