Out: Drenthe is voorbereid op stevig ingrijpen

Marco Out krijgt signalen dat ook in Drenthe oproepen rondgaan om te rellen (Rechten: RTV Drenthe)

Naar aanleidingen van de rellen van gisteren elders in het land zijn ook Drentse burgemeesters voorbereid op mogelijke onlusten. Dat zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen.

Volgens Out zijn er verschillende scenario's uitgewerkt, van klein tot ernstig. "Wat we in andere steden hebben gezien is dat de burgemeester een noodbevel heeft moeten geven. Ook wij zijn daarop voorbereid", zegt hij. Out noemt het 'heel naar' wat er gisteren in onder meer Eindhoven is gebeurd en vindt het gedrag van de relschoppers 'nergens op slaan'.

Oproepen

Ondertussen gaan in Drenthe op sociale media ook oproepen rond om te gaan rellen. "Samen met de politie proberen we te achterhalen wie het bericht verspreidt. Met diegene gaan we dan een heel stevig gesprek voeren. Juridisch kan je dat 'opruiing' noemen, een vrij zware overtreding."

Hij vervolgt: "Tegelijkertijd ontkom je er niet aan om je voor te bereiden en de politie-inzet daarop in te richten. Vanwege de avondklok was de inzet van politie al opgeschaald en op het moment dat dit soort dingen spelen wordt daar bewust wat aan toegevoegd."

Aandacht

Out laat weten niet op elke oproep tot rellen te willen reageren. "Je merkt: hoe meer aandacht je eraan geeft, hoe meer het ook een oproep lijkt voor mensen om juist ernaar toe te komen. Dat wil je niet bereiken."

Hij benadrukt dat het nog steeds niet goed gaat met de cijfers rondom het coronavirus. "We moeten alle zeilen bijzetten om het virus terug te dringen. Hoe beter we het nu doen, hoe meer we in de zomer weer mogen."

