Lukkien hoopt Laursen te prikkelen tegen oude club, basisdebuut Vlak

Op het middenveld lijkt Lukkien te kiezen voor één controleur, in tegenstelling tot het duel tegen Den Haag. Vermoedelijk wordt dat Hilal Ben Moussa, waardoor Simon Tibbling zijn basisplek kwijt is. Jari Vlak maakt zijn debuut in de startopstelling en moet zorgen voor aansluiting en een betere bezetting voor de goal van PSV, iets wat tegen ADO Den Haag te wensen overliet. "We moeten meer personeel voor de goal hebben als de bal voorgezet wordt. Dat ligt aan het herkennen van die momenten", aldus Lukkien.

Sergio Peña is de derde middenvelder en daarvoor staan, net als zaterdag, Kerim Frei en Michael de Leeuw. Nikolai Laursen lost Robbert de Vos af als rechterspits. "We zien allemaal dat ie goed kan voetballen, maar dat ie dat te weinig laat zien. Dat onderkent hij ook, alleen kan hij het nog niet omzetten in daden. Hij moet zichzelf blijven prikkelen om het verschil te maken." Lukkien probeert hem in ieder geval tegen PSV die prikkel te geven door hem een basisplek te geven. "Ik kan me voorstellen dat hij gebrand is om juist tegen PSV iets te laten zien."

PSV

PSV kent in aanloop naar het duel tegen PSV de nodige personele problemen. Godi Gakpo, Mario Götze en Noni Madueke ontbreken en datzelfde geldt voor Nick Viergever, Armando Obispo en Yorbe Vertessen. Achter de naam van Philipp Max staat nog een vraagteken. De Duits international ontbrak afgelopen weekend tegen RKC vanwege ziekte. De kans dat Marco van Ginkel op het kunstgras in De Oude Meerdijk gaat voetballen is klein. Om die reden ontbrak hij afgelopen midweek tegen FC Volendam in de KNVB Beker namelijk ook al.

"RKC en FC Volendam hebben aangetoond dat er mogelijkheden liggen tegen PSV. Zo gaan we de wedstrijd ook in. We kijken niet over het duel van morgen heen. In die situatie verkeren we niet. We kunnen elk punt keihard gebruiken, dus ook een punt tegen PSV", aldus Lukkien.

Twee keer gelijk

De vorige twee edities tussen FC Emmen en PSV in Drenthe leverden de mannen van Lukkien een punt op. In het eerste eredivisiejaar werd Niklas Pedersen met twee goals (2-2) de gevierde man en vorig seizoen scoorde Marko Kolar kort na rust de 1-1 en bij die stand bleef het toen ook.