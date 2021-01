Nieuwe molenaar gezocht voor De Boezemvriend in De Groeve

In de gemeente Tynaarlo staan twee molens: De Boezemvriend in De Groeve en De Zwaluw in Oudemolen. Dirk Tijseling is molenaar van De Zwaluw en zijn takenpakket is uitgebreid met het zoeken naar een nieuwe molenaar voor De Boezemvriend. "Daar is momenteel een vacature. De molenaar die daar was, is overleden en een is vertrokken vanwege gezondheidsredenen. We zitten te springen om een molenaar."

Zelfstandig draaien

De gemeente lijkt de perfecte ambassadeur voor het molenaarschap te hebben in Tijseling. Stel hem een vraag en de informatie vliegt je om de oren. Vol enthousiasme vertelt hij over het vak. "Het is een prachtige hobby, helemaal als je zelfstandig kan draaien", zegt Tijseling.

"Als je zelfstandig wil draaien, moet je wel gediplomeerd zijn." Zelf is hij sinds 2015 afgestudeerd molenaar. "Daarvoor heb ik een opleiding gedaan, die duurt zo'n twee jaar en er zit een examen aan verbonden. Naast het technische aspect, komt er een stukje weerkunde om de hoek kijken."

Maar voordat geïnteresseerden terugdeinzen bij het horen van de woorden 'opleiding' en 'examen', neemt Tijseling wat gas terug. "Ik probeer mensen enthousiast te maken. Volop meedraaien is niet meteen noodzakelijk. Kom eerst eens langs om je duidelijk te informeren en om te kijken wat het is. Kom vooral langs", luidt zijn oproep vanuit zijn molen De Zwaluw.

Bezoekers

Het ambacht is mooi, maar er is meer dat het werk mooi maakt. "De molen is een publiekstrekker. Het ligt midden in fiets- en wandelgebied. Er zijn heel veel mensen die het hekje opentrekken en even binnen willen kijken. We kunnen ze te woord staan en een rondleiding geven. Dat geeft zoveel voldoening", legt hij uit. "Eigenlijk komen ze uit de hele wereld. Van machinist tot internist, ieder heeft zo zijn eigen belangstelling en redenen om een molen te bekijken."